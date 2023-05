El Gobierno fiscalizará los beneficios empresariales desde junio

El Observatorio para vigilar los márgenes empresariales ya tiene día y hora para comenzar su fiscalización empresarial: comenzará a operar el próximo mes de junio, pero solo lo hará con los datos del primer trimestre de este año, que serán analizados de manera agregada y por sectores, aunque sin concretar el nombre de las empresas. Esto es que este organismo de control recogerá datos agregados y por sectores.

Esto ha abierto nuevas diferencias entre ministros y Ministerios, ya sean del PSOE o de Podemos, además de ahondar las diferencias con los empresarios, que tachan directamente de "intervencionista" este observatorio. Así, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a cargar contra el mecanismo diseñado por Asuntos Económicos, al considerarlo "tibio" porque no garantiza “que no haya abusos de mercado”. De hecho, la vicepresidenta ha pedido que se vincule directamente a la subida de salarios. “Se está hablando de un observatorio para la competitividad, que desde luego nosotros no compartimos".

La responsable de Trabajo se ha reafirmado en que “el observatorio que nosotros defendemos debe examinar directamente los márgenes empresariales y vincularlos a las revalorizaciones salariales", además de volver a cargar contra los empresarios, afirmando que "los enormes beneficios son indecencia en democracia porque multiplican por siete las rentas salariales" y ha acusado directamente a las empresas de que sus "abundantes márgenes son los causantes de la inflación".

Por contra, la ministra económica, Nadia Calviño, ha querido mostrar una cara menos agresiva y ha vinculado el trabajo del observatorio a dar seguimiento a los trabajos de análisis que ya viene realizando el Banco de España, para aprovecha y utilizar los datos y las estadísticas tanto del supervisor bancario como del Ministerio de Hacienda o del INE, entre otros, para "lograr una mayor transparencia de la información", pero sin que sea vinculante con salarios un otras mediciones, una clara diferencia con lo que propone Díaz. "De esta manera, se dispondrá de una herramienta reforzada para la vigilancia de la competencia en la economía española y se complemente la información sobre los precios, porque ahora mismo la estimación resulta técnicamente más compleja", señalan fuentes de Economía.

Pero desde el prisma empresarial, mantienen sus total ruptura con Díaz y no ven en Calviño ninguna aliada. Por eso han vuelto a reiterar que "no hay perder la perspectiva. El Observatorio es una forma más de intervencionismo del Gobierno contra las empresas. Y si lo que estamos hablando es de más intervencionismo, por supuesto no lo compartiremos". En este sentido, fuentes de CEOE han vuelto a reiterar que las empresas “tienen que ganar dinero porque si no lo ganan, no crean empleo, ni riqueza, ni nada". Asimismo, ponen en duda la metodología que vaya a utilizar dicho observatorio. “¿Cuáles van a ser los parámetros elegidos, cómo se van a medir, quién lo va a hacer y de qué manera", han vuelto a preguntarse desde la patronal.

En respuesta a estas preguntas. el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, se ha limitado a decir que "este observatorio recogerá datos agregados y por sectores", por lo que no analizará empresa a empresa para conocer los márgenes concretos, sino que hará un análisis global del sector. Lo importante es que sean datos agregados por sectores".