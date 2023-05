Hipotecados, a las trincheras

El BCE ha vuelto a subir los tipos en su última reunión del pasado jueves lo que coloca los intereses en el 3,75% y es probable que siga haciéndolo, a pesar de que la Fed ha anunciado el fin del proceso alcista, algo que está por ver, dada la resistencia de la inflación.

Esta incesante subida de tipos, que se traslada al Euribor, el principal índice de referencia hipotecaria de nuestro país, está quitando el sueño a muchas familias que tienen hipotecas referenciadas a este indicador, lo que está encareciendo fuertemente la cuota hipotecaria mensual que deben pagar, por lo que muchos hogares ya temen más, la llegada de la notificación del banco con las nuevas condiciones de su hipoteca tras la revisión anual que una carta de Hacienda.

En los últimos 12 meses, este índice ha subido en un 3,75% lo que significa que la cuota de una hipoteca media a 30 años, que se revise ahora, sufrirá un incremento superior al 60%, algo que difícilmente soporta el bolsillo de muchas familias.

Ahora bien, algunos hogares más desahogados disponen de un colchón de ahorro que no utilizan por precaución, dada la situación de desaceleración económica y la incertidumbre, y al que no le están sacando rendimiento alguno, a la vista de que las entidades financieras no están trasladando la subida de tipos al pasivo, pues apenas están remunerando los depósitos y las que lo hacen es a regañadientes, con tipos muy bajos y por saldos limitados. Además, desde finales de 2022, los clientes ya no pagan comisiones por amortización anticipada de las hipotecas, lo que genera un mayor incentivo.

De hecho, sin entrar en detalles, el saldo hipotecario vivo ha disminuido en 6.000 millones de euros durante el primer trimestre de este año a lo que si sumamos el volumen de las nuevas hipotecas constituidas, que se sitúa en unos 7.500 millones, muestra que, en los tres primeros meses de este año, se han amortizado unos 13.500 millones, un dato que podría ser superior si se analiza en profundidad. Las entidades financieras, para amortiguar la situación, ofrecen tipos iniciales bajos en las nuevas hipotecas, que serán revisados en el futuro.

Ahora bien, esta tendencia que continuará durante este año, podría frenarse, a partir del tercer trimestre conforme el diferencial, respecto de la anterior revisión, se reduzca y conforme disminuya el ahorro de los hogares. Todo ello dependerá de cómo evolucionen los tipos en la eurozona y de cómo remuneren los depósitos las entidades financieras.