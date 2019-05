Huawei apela para que declaren inconstitucional el veto de Trump

La firma china Huawei ha desplegado toda su artillería en sus cuarteles de Shenzhen para interponer una nueva demanda en un tribunal de Texas contra la ley estadounidense que prohíbe a los departamentos estatales y a sus contratistas comprar sus productos desde hace dos meses. Tocado y herido, pero no hundido, el gigante tecnológico ha presentado un requerimiento legal con el objetivo de declarar esa norma inconstitucional y mostrar al mundo el injusto trato que está recibiendo por parte de las autoridades norteamericanas.

“Los políticos de EE UU están utilizando la fuerza de toda una nación para ir contra una empresa privada. Están usando todas las herramientas a su alcance, incluidas las legislativas, administrativas y diplomáticas, para sacarnos del mercado. Esto no es normal. Casi nunca se ha visto en la historia”, ha declarado a los medios el jefe de los servicios jurídicos de la empresa, Song Liuping. Para la empresa china, la acusación del presidente Donald Trump de que están usando sus equipos para espiar y recopilar información que pueda poner en peligro la seguridad nacional es algo infundado. Si no hay pruebas, no hay delito. Y a esa máxima se agarran los chinos.

Hasta la fecha, las autoridades americanas no han presentado ninguna prueba que justifique las recientes medidas tomadas. Por eso, han presentado lo que se conoce como una “moción para un juicio sumario” en un tribunal tejano contra la sección 889 del Acta de Autorización de Defensa Nacional. Con este nuevo paso, que se suma a la denuncia presentada el pasado marzo, la compañía pretende acelerar el proceso de solicitar una decisión judicial sin necesidad de que se celebre un juicio completo. De producirse, la empresa podría vería obligada a entregar información corporativa confidencial durante el proceso, algo que prefieren evitar.

El caso Huawei trae cola. Desde hace meses, la empresa china se ha visto acosada por parte de EE UU. Primero, al prohibirle operar en su territorio y prohibir a las empresas estatales trabajar con ella. Después, presionando a sus países aliados para que hicieran lo propio. Uno de los últimos golpes que recibió la firma china fue la ruptura con Google para actualizar en sus equipos el sistema operativo, algo que causó un gran revuelo mundial e hizo que cundiera el pánico entre los clientes. Como ahora, Huawei parecía tener todo estudiado y salió al paso asegurando que, previendo esta situación, desde tiempo atrás llevaban trabajando en su propio sistema operativo.

No obstante, Song ha explicado que esa situación no sólo atenta contra “la libertad de elección de los consumidores y de las empresas americanas”, sino que afecta a los usuarios de “más de 170 países” y amenaza con acabar con decenas de miles de puestos de trabajo. “Hoy es el sector de las telecomunicaciones y Huawei. Mañana podría ser otro sector, otra compañía, otros consumidores. El sistema judicial es nuestra última línea de defensa. Confiamos en la independencia e integridad de los tribunales americanos y esperamos que los errores cometidos puedan ser corregidos por los jueces”, ha sentenciado.

