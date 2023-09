El Ibex 35 cierra una jornada plana y no consigue acabar con su racha negativa

Los mercados europeos continúan con su racha bajista e intentan digerir los distintos datos macro que se han ido publicando en las últimas semanas. Hoy se ha dado a conocer los malos datos referentes a las exportaciones e importaciones de China. Además,los datos provenientes de Alemania tampoco son nada buenos y se confirma la debilidad de su economía. Estos factores han provocado que los inversores continúen predominando las ventas frente a las compras en ambos continentes.

Nuestro selectivo no se ha separado del resto de principales índices y acaba la sesión con ligeras pérdidas siendo ya siete jornadas consecutivas en las que no suma. Destacan en la bolsa española empresas pertenecientes al sector de la energía, más sensibles a los intereses de deuda, celebran con signo positivo la “relajación” en cuanto a los intereses de la deuda. Telefónica también suma en esta jornada y su cotización se encontrará más volátil a expensas de la decisión del gobierno sobre su compra.. En el lado negativo podemos decir que los valores más cíclicos no han tenido su mejor jornada, con Arcelor Mittal y Acerinox recogiendo las caídas más abultadas del Ibex.

El oro, intentando retomar con su senda alcista que inició hace unos meses, vuelve a marcar la onza en los 1940$. La firmeza del dólar no juega a su favor.

En esta semana el barril de crudo ha tenido un movimiento alcista. La cotización del barril de brent se queda en torno a los 90$ y el WTI en torno a los 86$. La mayoría de empresas relacionadas con el petróleo también acusaban subidas durante la semana debido a las decisiones tomadas por Arabia Saudí en cuanto al recorte de producción.

En el mercado de los cripto activos, el bitcoin está en torno a los 25.750$. El Ethereum, sin movimientos relevantes, ronda los 1630$.

Felipe Fernández, analista de XTB