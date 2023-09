El Ibex 35 ha perdido los 9.500 puntos que había tratado de mantener durante la semana

En el último día de negociación de la semana y tras conocer los datos de inflación del viejo y el nuevo continente, los cuales han sido del 5,3% para la zona Euro y 4,2% para Estados Unidos, las bolsas han cíado. Ambos datos son importantes para las próximas reuniones de los bancos centrales y sus decisiones de subidas de tipos de interés. En el caso de España la inflación ha sido mejor, comparado con nuestros vecinos de Europa, situándose en 2,6%.

Hoy los ojos de los inversores se han centrado en los PMI y los datos de empleo de Estados Unidos.

Empezando por los PMI, en el caso de la zona Euro, ha sido peor que las expectativas 43,5 vs 43,7 esperado. Para Alemania los datos han coincidido con las expectativas de los analistas, siendo 39,1. La peor cara de la moneda se la ha llevado España, quien no ha cumplido con las expectativas, siendo los datos de 46,5 vs 48,8 esperado.

Con respecto a los datos de empleo de EE.UU. los sentimientos han sido mixtos; el viejo continente ha creado 187.000 empleos en agosto, frente a los 170.000 esperados. El peor dato ha venido con la tasa de paro, donde se esperaba que se mantuviera en el 3,5% y el dato ha sido del 3,8%.

En las principales bolsas europeas se han teñido de rojo. Hemos visto cómo la niña bonita de Europa perdía los 16.000 puntos que ya había tocado en un par de ocasiones anteriores y que todavía no ha logrado consolidar, cotizando el DAX30 en estos momentos en los 15.900 puntos. El Ibex 35, después de los datos de empleo de Estados Unidos, ha perdido los 9,500 puntos que había tratado de mantener durante la semana, situándose cerca de dicha referencia, y actualmente con pérdidas del 0,5%, veremos que acaba la sesión de efectivo de hoy.

Vistiendo la camiseta de verde, Repsol sube un 3% motivado por el incremento de los precios del petróleo y por el cambio de neutral a sobreponderar de Morgan Stanley. Le siguen Arcelormittal y Acerinox, con ganancias del 2% y 1,1% en lo que va de sesión.

De rojo tenemos al Banco Santander, Acciona Energía e IAG, perdiendo 1,8%, 1,6% y 1,4% respectivamente.

Con respecto a las materias primas energéticas, tanto WTI como el Brent siguen su racha alcista, motivada principalmente por las caídas de las reservas y los rumores de que Arabia Saudita y Rusia podrían anunciar una extensión de los recortes de suministro. El petróleo americano (WTI) cotiza a 85$ habiendo dejado ganancias semanales del 6,5%, mientras que el crudo Inglés (Brent) cotiza a 88$, habiendo dejado ganancias semanales del 5,5%

Con respecto a las divisas, el EUR/USD, cae un 0,3% y cotiza ya cerca de los 1,0800, después de las noticias de empleo de Estados Unidos.

El Oro cierra una semana con ganancias del 1,4%, cotizando a 1.938 en estos momentos.

Bitcoin, uno de los activos más volátiles y más atractivos para muchos inversores, cierra la semana habiendo borrado todas las ganancias de la semana y cotizando actualmente a $25.690.

Pablo Alcalde Tremiño, analista de XTB