La inflación se come un 15% de la rentabilidad de Lidl

Lejos de estar forrándose con los incrementos de precios, las cadenas de supermercados están sufriendo los embates de la inflación como el que más. El director general corporativo de Lidl España, Ferran Figueras, ha afirmado hoy jueves que la rentabilidad de la compañía ha caído un 15%, hasta el 3,17%, por la reducción de márgenes que ha acometido para hacer frente a la inflación. "Ha mermado nuestra rentabilidad, no tenemos vergüenza en decirlo, y el contexto económico demuestra que la distribución ha hecho un esfuerzo muy importante a la hora de no trasladar los costes al precio final", ha asegurado Figueras durante la celebración de la jornada "La exportación de Marca España".

El directivo ha explicado que la presión de la inflación les ha afectado tanto en los precios de compra, como en los energéticos y en los financieros, lo que ha conducido a estrechar sus márgenes.

El directivo de la cadena alemana ha adelantado que la empresa espera acabar su ejercicio fiscal, que acaba en febrero de 2024, con un beneficio en términos absolutos de unos 192 millones de euros, similar al del ejercicio pasado, y que la facturación, que el curso pasado superó los 6.000 millones de euros, crecerá cerca del doble dígito. "Mantener un valor absoluto similar con un nivel de ventas tan alto significa que ha mermado nuestra rentabilidad", ha abundado Figueras.

Expansión

La cadena alemana, que es la tercera por cuota de mercado en España según los datos de Kantar Media, tiene previsto continuar su expansión en el país el año próximo. Ahora mismo, cuenta con 670 tiendas. Sin embargo, su objetivo es superar las 700 en 2024, para lo que tienen previsto invertir entre 250 y 300 millones de euros, ha explicado Figueras. "Tenemos potencial de crecimiento en España y podemos llegar a tener 900-1000 tiendas en España, pero no nos hemos marcado un ritmo exacto", ha asegurado. No obstante, el director general corporativo de la compañía se ha mostrado cauto con el ritmo de expansión. "Tenemos que ser muy selectivos, las oportunidades se generan de forma que no podemos comprometernos a ritmos de expansión de tienda concretos. Eso no dice que dejemos de correr, pero hay que ser cautos con lo que escogemos, porque nuestras ubicaciones tienen que ser las mejores", ha manifestado.

En cuanto al empleo, la compañía cuenta actualmente con 18.500 trabajadores en España y genera, según sus cálculos, en torno a 172.000 empleos en todo el país, sumando el indirecto y el inducido. Lidl genera 1.000 puestos de trabajo en el 80% de provincias españolas y hasta el 41% de su empleo se localiza en provincias con tasa de paro superior a la media.