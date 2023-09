Mercadona logra una histórica cuota del 26,6% en verano

Mercadona consolidó su liderazgo al frente del sector de la distribución en España en los ocho primeros meses del año en un contexto positivo para el sector, que creció en conjunto un 7,8% (dentro y fuera del hogar) impulsado por la inflación, según los datos del informe "Balance de la distribución" presentado hoy por Kantar Worldpanel.

Según el análisis, la cadena valenciana, tras un arranque de año titubeante, volvió a recuperar terreno y a crecer en abril, coincidiendo con el anuncio de la bajada de precio de 500 productos, lo que le ha llevado a alcanzar una cuota del 26,1% en el periodo, 0,3 puntos más que hace un año. "La comunicación de Mercadona demuestra que la respuesta de los consumidores a las acciones de precio no se basa en criterios puramente racionales y que lo importante es trabajar sobre la percepción donde la promoción y su comunicación juegan un rol clave", ha señalado Bernardo Rodilla, Retail Client Director de Kantar Worldpanel, durante la presentación del análisis. Según los datos del informe, la cadena de Juan Roig, que alcanzó un récord histórico con el 26,6% de cuota en julio, no sólo vuelve a ganar cuota en aquellas categorías con bajada de precios, sino que el cambio de tendencia es más transversal y se produce en seis de cada diez de sus categorías. "Un récord que se sustenta no sólo por la buena gestión que está haciendo en lo que siempre ha sido su 'core business', que es todo lo que es productos envasados, sino también y principalmente porque está sabiendo aprovechar muy bien todo el trasvase que se está produciendo desde la especialista", ha precisado Rodilla.

Carrefour y Lidl

Carrefour se mantiene en la segunda posición tras ganar 0,2 puntos de cuota para situarse con un 9,9% del mercado, impulsado por la buena evolución de su hipermercado, que continúa ganando atractivo entre sus compradores tras la pandemia, mientras que desacelera el desarrollo en sus formatos de proximidad, según Kantar.

En la tercera plaza se ha consolidado la alemana Lidl tras ser la enseña que más crece en este periodo, 0,6 puntos, lo que le permite alcanzar una cuota del 6,3%. La compañía ha edificado este avance sobre un primer trimestre del año donde ganó negocio de todos sus competidores, pero principalmente de Mercadona, mientras que busca reforzar la percepción del precio, según ha destacado Kantar.

Fuera del podio, Eroski ha desplazado de la cuarta plaza a Dia, con una cuota del 4,4% tras ganar 0,1 puntos apoyado en la buena evolución de Vegalsa en la región Noroeste, donde refuerza su compromiso con los proveedores locales. Además de crecer en las secciones de frescos, como parte de la tendencia general de trasvase de frescos desde especialista, Eroski gana cuota también en el gran consumo envasado. Dia, que cae a la quinta plaza, es la cadena que presenta un mayor descenso en cuota con un caída de 0,4 puntos, hasta quedarse con una cuota del 4,3%. Rodilla ha explicado que este descenso se debe principalmente a la venta de las más de 200 tiendas a Alcampo, pero que la renovación y reestructuración de espacios le ha permitido "rentabilizar mejor" su parque, ya que sí consigue registrar un mejor comportamiento en ventas a superficie constante.

En lo que respecta al resto de cadenas, Consum gana 0,1 puntos, hasta alcanzar una cuota del 3,4%, seguida por Alcampo (3,1%), que es la que gana más compradores en lo que va de año tras la adquisición de tiendas a Dia; Aldi, con un 1,5% afianza su crecimiento a través de su ritmo de aperturas, mientras que los supermercados regionales se mantienen estables con una cuota del 9,6%.

Guerra de promociones

De cara a a los meses que restan para terminar el año, el responsable de "retail" de Kantar Worldpanel ha avanzado que en el actual contexto económico se espera una "guerra de precios" en la distribución de cara al último trimestre del año, coincidiendo con la campaña de Navidad. "Estamos viendo que el consumidor está demandando cada vez más promoción o por lo menos que cada vez es más determinante a la hora de donde realizar la compra. Afrontamos este último trimestre con una gran incertidumbre y cierto pesimismo", ha indicado Rodilla. El directivo de Kantar ha destacado que la promoción está ganando cada vez más peso en la cesta de la compra a través de los descuentos directos, siendo la que crece a mayor ritmo la de "precio especial", en la que se engloban todas las promociones que comunican un precio cerrado específico. "La perspectiva es que durante los próximos meses la promoción continúe creciendo, sobre todo si tenemos en cuenta que cada vez es más determinante para el consumidor esa promoción a la hora de elegir qué marcas comprar", ha explicado, según informa Ep.

Rodilla ha recordado que ya agentes de la industria están diciendo que "para compensar esa subida de precio y que no se frene el consumo, se arriesgarán cada vez más o intensificarán la presión promocional" de cara al final del año.

En este contexto inflacionario, además, de las promociones, el informe constata que la marca de la distribución, que es la que más ha elevado sus precios, sigue creciendo como alternativa para compensar las subidas de precio. Así, crece 2,2 puntos más que el año pasado y supone un 43,5% del gasto en gran consumo envasado. Sin embargo, Rodilla ha señalado que la marca blanca ralentizará su crecimiento a medida que se vayan equiparando los incrementos de precio entre la marca del fabricante y la del distribuidor. Un alza de los precios que está impactando en la forma de comprar de los consumidores, ya que el comprador controla ahora más su cesta con compras más pequeñas, aunque esto suponga que vaya más veces a los supermercados.