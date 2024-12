Las ofertas de empleo para las campañas comerciales de fin de año y rebajas suben un 40%, según InfoJobs

Un año que empieza y otra campaña navideña que termina, aunque no del todo. Tras un diciembre marcado por el consumo llega la cuesta de enero, que, como siempre, viene acompañada de un nuevo periodo de rebajas. Son muchos los que aprovechan esta época para renovar el armario, darse el capricho que no pudieron durante las fiestas o hacerse con alguna ganga, si es que todavía tienen presupuesto para hacerlo. Para que la avalancha de clientes no les pille desprevenidos, cientos de negocios ya están preparando nuevas contrataciones para hacer frente a la primera campaña de rebajas de 2025, que suele comenzar poco después de Reyes, sino el mismo día.

En este sentido, Infojobs ha revelado que del total de vacantes en categorías vinculadas a los sectores comerciales, más de 33.000 corresponden a compras, logística, almacén, atención al cliente y venta al detalle, aunque también destacan los puestos ofrecidos para hostelería, una subcategoría que reúne 2.500 vacantes entre septiembre y diciembre. Del mismo modo, a nivel global, las ofertas de trabajo en la plataforma para estas campañas han crecido un 40% respecto al año pasado, lo que se traduce en más de 15.000 nuevas ofertas, superando las 53.000 en total solo en su plataforma.

Black Friday, el pistoletazo de salida para las contrataciones

Infojobs sitúa al Black Friday como el pistoletazo de salida para la campaña de contratación, algo razonable teniendo en cuenta que es un día de descuentos que nació para que los consumidores adelanten sus compras navideñas tanto como puedan, por lo que muchos comercios requieren de nuevos profesionales para asumir el incremento de ventas, tanto en tienda como online. En este contexto, la plataforma ha aclarado que más de tres de cada cinco vacantes publicadas desde entonces pertenecen a categorías clave de la actividad comercial, lo que representa el 62% del total de ofertas publicadas. Más detalladamente se observa que el sector de compras, logística y almacén es el que reúne el mayor número de puestos con 19.250 ofertas, seguida por atención al cliente (9.300) y venta al detalle (4.400).

Al fijarnos en los profesionales más demandados destaca que los que ocupan las primeras posiciones son, de nuevo, los relacionados con el comercio. En primer lugar encontramos que el puesto más solicitado es el de mozo de almacén, con más de 20.400 vacantes en Infojobs. A continuación se sitúan otros como dependiente, asistente de departamento de ventas, agente de servicio de atención al cliente o, más orientado a la hostelería, el puesto de camarero/a que, con 2.600 vacantes, duplica las cifras de 2023.

Sin embargo, el mayor inconveniente de estas contrataciones comerciales es que el 45% ofrecen un contrato de duración determinada, por lo que tras las rebajas será difícil mantener el puesto de trabajo. Así, compras, logística, almacén, atención al cliente y venta al detalle, tan solo reúnen el 1% de ofertas de carácter indefinido con 295 puestos de trabajo, un patrón de contratación que responde a la estacionalidad de la actividad comercial, que necesita cubrir picos de demanda en ciertos momentos del año, mientras que en otros no tanto.

Madrid continúa siendo la región con más vacantes

Como ya viene siendo costumbre desde 2019, Madrid es la comunidad que ha logrado reunir un mayor número de vacantes para la campaña comercial de rebajas. Lo consigue con casi 22.500 puestos ofertados, un 71% más respecto a 2023. Le siguen Castilla-La Mancha con 12.009, Cataluña con 5.419 y Galicia con 3.907, un ranking que desde Infojobs atribuyen a que algunas de estas regiones albergan los centros logísticos y de distribución más importantes de España.

Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de Infojobs, ha querido señalar la capacidad de adaptación de las empresas, que son conscientes de que deben “adaptarse a una temporada cada vez más prolongada y con mayores exigencias operativas”, algo para lo cual “refuerzan sus equipos para garantizar una experiencia óptima”. De este modo, la campaña de contratación de final de año “se consolida como un momento clave” para el mercado laboral de nuestro país.