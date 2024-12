Los consejos del Banco de España para hacer frente al aumento de gastos en diciembre y enero por las festividades

Las fiestas navideñas llegan con ilusión y facturas. Para muchos hogares estas fechas no solo traen consigo reencuentros y celebraciones, sino también un desafío económico. Cenas y comidas opulentas, listas de regalos interminables, viajes a casa de los seres queridos y planes sociales que parecen multiplicarse con cada semana ... Todo ello convierte al último mes del año, y a su compañero enero, en una cuesta empinada que pocos logran sortear sin resentir el bolsillo. Pero no todo está perdido. El Banco de España, en su Blog del Cliente Bancario ha recopilado una serie de consejos financieros para afrontar estas fechas sin que el bolsillo acabe maltrecho o, al menos, no tanto.

-Planifica tu presupuesto. Decide cuánto dinero te quieres gastar. Haz una lista de los gastos previstos por orden de prioridad. Si el dinero no te llega, redúcelos. Lo importante es ajustarse al presupuesto y cumplirlo.

-Compra anticipadamente. Suele ser más barato, puedes comparar precios y buscar ofertas. El mejor regalo no es siempre el más caro sino, seguramente, el más personal.

-Comidas y fiestas. Ya sabemos lo que ocurre en estas fechas, los precios de la comida y de los restaurantes se disparan. En concreto, según la OCU, los alimentos típicos navideños se encarecieron un 12,3% antes de Navidad. Pero no hace falta comprar los alimentos más caros del mercado para disfrutar de una buena cena o comida en familia. Se puede elaborar un menú sencillo y económico pero resultón.

-Si pagas con tarjeta, intenta hacerlo a débito. Si usas la de crédito, asegúrate de poder pagarlo al final del mes sin intereses para evitar sobreendeudarte.

-Por último, el Banco de España insta a mantener los objetivos mensuales de ahorro pese al incremento de gastos propio de estas fechas para no perder el hábito. "Con un poquito de esfuerzo y planificación, podemos disfrutar de las fiestas sin dejarnos el sueldo", señala el Banco de España.