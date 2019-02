La ministra de Educacióm Isabel Celáa afirmó hoy en el Congreso de los Diputados que si la cotización por las prácticas no remuneradas perjudicara el sistema educativo "buscaría otra salida" al tema. Actualmente, los alumnos que perciben un ingreso por sus prácticas universitarias sí cotizan a la Seguridad Social. Sin embargo, una de las medidas promulgadas por el Ejecutivo para aumentar la recaudación para dicho organismo descansaba sobre las becas y las prácticas no pagadas: el decreto establecía la obligación de que las empresas contribuyesen por aquellos que participen en "programas de formación, prácticas no laborales o prácticas académicas externas". Según informa El País, con dicha decisión se aumentaría la bolsa de recaudación en 74,46 millones extra al año.

Ante la posibilidad de que tal decisión pueda repercutir en los alumnos, Celáa se mostró tajante: "pueden estar seguros de que el Gobierno no va a permitir que esta o cualquier otra medida pueda ir en detrimento del sistema educativo, de la prestación del servicio, de su calidad y de la máxima amplitud de posibilidades", afirmó la ministra. La medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo (por lo que no es competencia de Celáa), está en fase de desarrollo normativo, por lo que aún no se encuentra operativa.

Lo cierto es que la aplicación de la medida parece difusa. La cotización, que acarreará un desembolso de carácter mensual, no quiere asumirla ningún organismo. Ni los empresarios, ni las universidades, ni las Comunidades Autónomas. De ahí la exigencia de la ministra: "la cotización no puede generar perturbación en el sistema y no conseguir su mejora". Si lo hace, se buscaría una alternativa a ello, informa EFE.