La Bolsa de Atenas sube un 11 % al cierre aupada por el mensaje de Varufakis

La Bolsa de Atenas ha cerrado la sesión de este martes con una subida del 11,27% después de conocerse la propuesta del Gobierno griego para canjear su actual deuda externa por nuevos bonos vinculados con el crecimiento, descartando así una 'quita' de la deuda a la que se oponen sus socios europeos.

De este modo, el selectivo del parqué ateniense concluyó la sesión en 840,57 puntos básicos, un nivel similar al registrado al cierre del pasado 23 de enero, última sesión antes de las elecciones generales que auparon al poder al partido de la izquierda radical, Syriza.

En lo que va de semana, la Bolsa de Atenas acumula un alza del 16,43%, que queda en el 11,27% durante el mes de febrero, lo que ha permitido al indicador del mercado ateniense entrar en terreno positivo en el acumulado de 2015.

Los grandes protagonistas de la sesión volvieron a ser los bancos, que registraron subidas superiores al 13%. Así, el National Bank of Greece se anotaba un alza del 20,27% al cierre, por delante del 18,37% del Piraeus Bank y del 18,25% del Eurobank Ergasias, mientras Alpha Bank subía un 13,94%.

La euforia registrada en el parqué de Atenas se explica por la publicación de una propuesta por parte del Gobierno griego para canjear su actual deuda externa por nuevos bonos vinculados con el crecimiento, descartando así una 'quita' de la deuda a la que se oponen sus socios europeos.

El ministro de Finanzas heleno, Yanis Varufakis, explicó el plan este lunes al diario 'Financial Times' tras una semana en la que las primeras medidas del Gobierno griego provocaron la confrontación con sus socios de la eurozona y reavivaron los temores sobre la permanencia del país en la unión monetaria.

Varufakis subrayó que el Ejecutivo heleno ya no pide una quita de la deuda externa de 315.000 millones de euros que tiene el país, sino que reclamará una serie de canjes de deuda para aliviar su carga, lo que incluirá dos nuevos tipos de bonos.

El primero de ellos estaría vinculado al crecimiento económico nominal y sustituiría a los préstamos concedidos por sus socios europeos, mientras que el segundo, al que se refirió como "bonos perpetuos", sustituiría a la deuda griega en manos del Banco Central Europeo (BCE).

«Ingeniería de duda inteligente»

El ministro defendió que esta propuesta de canje de deuda sería una forma de "ingeniería de deuda inteligente"que evitaría la necesidad de utilizar el término 'quita', que es políticamente inaceptable para Alemania y otros países porque da la sensación que implicará pérdidas para sus contribuyentes.

"Lo que voy a decir a nuestros socios es que estamos creando una combinación de superávit primario y una agenda de reformas. Diré, ayudadnos a reformar nuestro país y dadnos algo de espacio fiscal para hacerlo, si no vamos a seguir asfixiados y nos convertiremos en una Grecia deformada en vez de reformada", subrayó.

Por otro lado, Varoufakis recalcó que el Gobierno mantendría un superávit primario de entre el 1% y el 1,5% del PIB, aunque suponga que Syriza, el partido ganador de las elecciones, no cumpla todas sus promesas electorales de gasto público.

Asimismo, incidió en que el Ejecutivo se centrará en aquellos ciudadanos griegos más ricos que no han pagado los impuestos que deberían durante los seis años de crisis económica y aseguró que no cesarán en este empeño hasta que no hayan tenido éxito, aunque admitió que será una tarea "complicada".