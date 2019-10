La secretaria general de Sedigas desmonta los argumentos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) sobre su propuesta de retribución a eléctricas y gasistas. No supondrá una rebaja sustancial de la factura a consumidores domésticos e industriales, pone en riesgo el avance de la lucha contra el cambio climático, y alimenta las dudas de los inversores extranjeros en torno al sector energético español.

– ¿Cómo afectará la nueva propuesta regulatoria de la CNMC sobre retribución, al consumidor final?

– La reducción de la retribución de las empresas reguladas del sistema gasista no beneficiará de forma directa al consumidor final, ya que no supondrá una bajada significativa de precio. Por ejemplo, según indica la CNMC, los costes que abonan los usuarios por las infraestructuras se rebajarían en un 26% para los consumidores domésticos y en un 6%,7% para la gran industria durante el periodo 2021-2026. Sin embargo, el impacto en la factura del gas para el consumidor doméstico será realmente del 12 % y del 1-2 % para los industriales, denotando que ha realizado un diagnóstico impreciso en cuanto al impacto real que las circulares tendrán en las empresas. Además, la propuesta regulatoria no tiene escrito el suficiente nivel de detalle para reproducir los cálculos, por lo que es muy difícil llegar a conocer cuál va a ser el impacto real.

– Próximamente se cierra el plazo para presentar las alegaciones a las circulares sobre el cálculo de peajes, ¿qué nos pueden adelantar?

– En cuanto a peajes, la propuesta de la CNMC propone un cambio radical en el modelo actualmente utilizado, dando lugar a un marco que genera incertidumbre y confusión en el consumidor. La propuesta pone en riesgo el avance en la lucha contra el cambio climático, ya que, por ejemplo, el organismo regulatorio propone un descuento del 50% en el término fijo, mientras que la orden ministerial estableció un descuento del cien por cien. Asimismo, encontramos otra área de mejora en este ámbito: la nueva metodología debería potenciar la inyección de biometano y otros gases de origen renovable para contribuir a la descarbonización de la economía y mejora de la calidad del aire. Desde Sedigas, consideramos que estos cálculos deberían reformularse para permitir al sector gasista realizar su contribución a una sociedad limpia y descarbonizada.

– ¿A qué se refieren exactamente con que la propuesta de las circulares de retribución pone en riesgo la transición ecológica?

– Actualmente, las empresas reguladas del sector gasista, algunas cotizadas en bolsa, están participadas por fondos de inversión que confiaron en la estabilidad regulatoria del sector y en la seguridad jurídica del Estado español. Los inversores que apuestan por esta actividad, también lo hacen en renovables. Por lo tanto, este cambio de la regulación de forma drástica y no prevista, hará que los inversores extranjeros también duden del resto del sector energético. Debemos ser capaces de ofrecer certidumbre a los inversores para acelerar la transición energética y aprovechar la oportunidad de beneficiarse del gas renovable como aliado en la reducción de las emisiones, mejora de la calidad del aire, penetración de renovables y economía circular, tanto en España como a nivel europeo. Recalcar que la propuesta de la CNMC no está alineada con la política energética del Gobierno español, poniendo en riesgo la consecución de los objetivos del PNIEC, una de las principales hojas de ruta que ha propuesto España para cumplir con los objetivos energéticos, medioambientales y sostenibles de la Unión Europea.

–En sus alegaciones a las circulares de retribución han expuesto las áreas de mejora de la metodología propuesta por la CNMC, ¿en qué se basan?

– Durante el proceso de elaboración de las Circulares, la CNMC no ha tenido en cuenta de manera rigurosa la opinión de las empresas –sector afectado de forma directa por la normativa–, ni al Ministerio para la Transición Ecológica. No ha habido ninguna preconsulta por parte del organismo regulador a estos agentes que deberían haber sido involucrados. Creemos que el diálogo entre las administraciones públicas y las empresas debe ser aún más intenso y productivo, fomentando la colaboración público-privada y asegurando una transición energética justa y ordenada a nivel europeo. Asimismo, la CNMC dio un plazo para el envío de comentarios de la propuesta presentada, que evidentemente no era suficiente para abordar un asunto de tanta relevancia con la profundidad necesaria.

– ¿Qué opina sobre la decisión de la CNMC y su homóloga francesa, la CRE, de haber frenado la solicitud de inversión para continuar con el MidCat?

– Nos mantenemos expectantes ante la decisión de la Comisión Europea, que ya ha mostrado en numerosas ocasiones su interés por la construcción del MidCat para garantizar el abastecimiento del centro de Europa. Cabe destacar que el MidCat forma parte de los proyectos ya aprobados como PICs (Proyectos de Interés Comunitario) para fomentar la seguridad de suministro europeo.

Los grandes fondos americanos piden estabilidad y seguridad jurídica

Desde el mundo económico, se ha advertido de que la seguridad jurídica es fundamental para que nuestro país genere la confianza necesaria para atraer inversiones procedentes del exterior. En esta línea también se expresaron representantes de los principales fondos de inversión del mundo, que ya han transmitido su inquietud al presidente del Gobierno. Así, comunicaron a Pedro Sánchez –en su reciente viaje a Nueva York– que estarán muy atentos al Ejecutivo que salga de la urnas el próximo 10 de noviembre, al que exigirán certidumbres y seguridad si quieren que España sea el destino de sus inversiones. Y es que hay que recordar que una de las iniciativas estrella del Gobierno en funciones es el Plan de Transición Energética, que recoge la mayor inversión en las historia de España, 200.000 millones a lo largo de 12 años y que se prevé sea financiado en gran parte, casi en un 80%, por la iniciativa privada. Los desequilibrios fiscales, la situación de Cataluña o los impuestos a las tecnológicas y el sector financiero no han pasado desapercibidos para los fondos. De que el próximo Gobierno acometa las reformas necesarias que garanticen estabilidad económica y política dependerá en gran medida que España se beneficie de una lluvia de millones internacionales.