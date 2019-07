Lo que tu banco no quiere que sepas: las cuentas sin comisiones y sin nómina existen

A la comisión de mantenimiento habría que sumarle el coste de las transferencias (una de las operaciones más habituales), así como la cuota anual de las tarjetas asociadas a la cuenta.; sin embargo, existe la idea generalizada de que para tener una cuenta corriente gratis tenemos que domiciliar nuestra nómina en el banco. Nada más lejos de la realidad.

Las cuentas sin nómina y sin comisiones existen y cada vez están más extendidas, aunque no todos los bancos las ofrecen. Con este tipo de cuenta corriente no solo ahorramos un buen pellizco cada año, sino que además no estamos obligados a cumplir ningún requisito de vinculación ni a preocuparnos por si un mes no podemos ingresar nuestro salario.

Cuentas gratis sin vinculación en la gran banca

Hasta hace unos años, si queríamos contratar una cuenta de este tipo debíamos acudir a la banca online. Ahora, el número de opciones se ha multiplicado, no solo por la llegada a España de la banca móvil (imaginBank, N26, Revolut, etc.), sino porque los bancos tradicionales también han apostado por este tipo de cuentas, al menos algunos de ellos.

La Cuenta ON de Bankia, lanzada en noviembre de 2016, no tiene comisión de mantenimiento ni de administración y permite realizar transferencias gratis en euros a cualquier país de la zona SEPA. La tarjeta de débito y la de crédito asociadas no tienen cuotas ni de emisión ni de renovación. Además, la cuenta ofrece servicios como Bizum o la posibilidad de pagar con el móvil con Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay. ¿Y qué hay que hacer para contratarla? Basta con tener un perfil digital (recibir la correspondencia por Internet y operar a través de canales digitales).

BBVA tiene una propuesta similar: la Cuenta Online sin comisiones para nuevos clientes. No exige domiciliar ni nómina ni recibos y está exenta de comisiones tanto de mantenimiento como por la operativa básica. Además, incluye una tarjeta de débito sin cuotas y la posibilidad de operar con la que, según la consultora Forrester Research, es la mejor app de banca móvil de Europa (es el tercer año consecutivo que recibe este reconocimiento). Al igual que Bankia, es uno de los pocos bancos españoles que permite usar Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, ya que la mayoría colaboran solo con uno o dos wallets. Y también permite usar Bizum.

La Cuenta Clara de Abanca y la Cuenta Wefferent de Cajamar siguen un patrón similar. Son gratuitas y no exigen ningún tipo de vinculación, pero están pensadas para gestionarse a través de Internet.

Si somos clientes de alguna de estas entidades y pagamos comisiones, podemos solicitar al banco que nos cambie nuestra cuenta por una gratuita. Y si en nuestro banco las cuentas corrientes sin comisiones y sin vinculación están reservadas solo para nuevos clientes, podemos intentar negociar con la entidad o bien cambiar de banco.

La banca online mantiene su política de cero comisiones

La banca tradicional está haciendo suya la estrategia que la banca online lleva años siguiendo; ofrecer cuentas gratuitas sin vinculación obligatoria. En la banca virtual hace años que este tipo de cuentas son habituales. La Cuenta Corriente Open de Openbank es un buen ejemplo. Es una cuenta gratuita y sin vinculación con tarjeta de débito gratis pensada para clientes digitales dispuestos a gestionar sus finanzas a través de internet o de una app.

Con la llegada de la banca móvil, no solo se han multiplicado las opciones de dejar de pagar comisiones, sino también las ventajas que podemos alcanzar sin vincularnos. Por ejemplo, el challenger bank alemán N26, que ya tiene más de 200.000 clientes en España, no solo ofrece una cuenta y una tarjeta gratuita sin exigencias, sino que ofrece ventajas extra como la posibilidad de sacar dinero cinco veces al mes gratis en cualquier cajero de la eurozona o la ausencia de comisiones por cambio de divisa, una ventaja especialmente útil para los que realizan compras por internet en otra moneda o los que viajan.