Me voy de Erasmus, ¿mejor tener una tarjeta española o una del país de destino?

España es el tercer país que más estudiantes envía de Erasmus, con un total de 40.079 universitarios en el curso 2016/2017. Esta beca no solo nos permite estudiar en otras universidades europeas, sino también experimentar la vida en otro país durante uno o dos semestres. A la hora de empezar esta aventura, a muchos estudiantes les asalta la misma duda: ¿qué tarjeta utilizo durante mi estancia en el extranjero? Muchas tarjetas bancarias cobran por utilizarlas en el extranjero y contratar una cuenta en el país donde viviremos puede hacer que las transferencias desde cuentas españolas tengan comisiones desorbitadas. El comparador financiero HelpMyCash.com nos da las claves para evitar las comisiones sea cual sea la opción que elijamos.

Con una tarjeta española, cuidado con las comisiones por operativa

Ocho de cada diez tarjetas españolas cobran comisiones por utilizarlas fuera del territorio nacional y como estaremos viviendo fuera de España durante varios meses, estas comisiones pueden suponer una gran parte de nuestro presupuesto. Por ello, si optamos por una tarjeta española, debemos elegir bien para tener una que no nos cobre comisiones.

Si vamos de Erasmus a un país que tiene la moneda única, evitar las comisiones será más fácil. Ninguna tarjeta bancaria, sea del banco que sea, nos cobrará comisiones por comprar en euros. No obstante, si lo que queremos es sacar dinero en efectivo en cajeros de otro país, sí que la mayoría de los bancos nos cobrarán unas comisiones que son, de media, de 4,2 euros por cada 100 euros retirados.

Si el país donde nos vamos no tiene la moneda euro (Reino Unido, Polonia, Noruega...), debemos contar con las comisiones de cambio de moneda también. De esta manera, realizar compras con tarjeta tendrá un coste del 3% de media por la comisión de cambio de divisa. Si decidimos sacar dinero, este coste se dispara de media hasta los 11,30 euros por cada disposición de efectivo por valor de 100 euros.

Para evitar estas comisiones lo mejor es contratar una tarjeta que no tenga gastos por sacar dinero y que tampoco cobre por operar en una moneda distinta al euro. Para destinos a países con euros, la tarjeta de débito Imagin de imaginBank nos permitirá sacar dinero gratis en cualquier cajero sin límites y la Tarjeta Smart Premium de Santander, con un coste de 24 euros anuales, nos permitirá sacar dinero sin límites en cajeros Santander en todo el mundo y hasta tres veces al mes en cajeros de la Unión Europea. Para destinos tanto de países con euro como de países con otra moneda, la tarjeta de débito NX de Abanca asociada a la Cuenta Clara nos permitirá operar sin cobrarnos comisiones por cambio de divisa y sacar dinero en cajeros gratis hasta cinco veces al mes.

Con una cuenta extranjera debemos tener cuidado con las transferencias

Es común que para vivir en un país extranjero sea más cómodo crearse una cuenta corriente en un banco del propio país. Con esta alternativa las comisiones que nos aplicarán serán las propias del banco. Por lo que con mayor seguridad no pagaremos por realizar compras ni por sacar dinero en cajeros, al menos de la propia entidad. No obstante, en este caso deberemos tener en cuenta el coste de las transferencias internacionales desde nuestra cuenta española (o la cuenta de nuestros padres) a la nueva cuenta.

Para cobrar la beca Erasmus nos pedirán un número de cuenta nacional donde ingresarla, por lo que tendremos que pasar los fondos a la cuenta que utilicemos en el país de destino. Para las transferencias hacia fuera de España, debemos distinguir entre las transferencias SEPA en euros y las transferencias internacionales en otra moneda.

Si se trata de transferencias SEPA, es decir, traspasos de dinero en euros a un país de la zona SEPA (la mayoría de los países europeos forman parte), en la mayoría de los bancos españoles no tendremos que pagar comisiones. La Cuenta Corriente Open de OpenBank o la Cuenta No Nómina de Bankinter son dos ejemplos de bancos que no cobrarán por esta operativa.

En cambio, si se trata de transferencias en otra moneda (por ejemplo, una que se emita en euros, pero se abone en libras), las comisiones pueden llegar a ser de más de 50 euros por operación más el coste del cambio de divisa. Para evitarlo existen cuentas como la Cuenta N26 que utiliza Transferwise para este tipo de operativa, rebajando notablemente el coste.

Entonces, ¿qué cuenta elijo para mi Erasmus?

Dependerá de nuestra situación. Según el país al que vayamos de Erasmus, las condiciones de la tarjeta que decidamos contratar o el coste de las transferencias, entre otros, nos convendrá una opción u otra.

Además, también es importante tener en cuenta las condiciones de la cuenta en el extranjero que estemos pensando en abrir, el uso mayoritario de la tarjeta o el efectivo en el país de destino o nuestros hábitos financieros.

Lo ideal es contratar una cuenta corriente española para movernos los primeros días y luego comparar entre las ofertas de las cuentas locales para elegir una que nos convenga. De esta manera podremos tener ambas opciones.