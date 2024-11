El Gobierno no se atreve a cuantificar el impacto negativo de la DANA en el PIB ni este año ni el que viene

"Todavía es pronto para tener una estimación del impacto agregado de la catástrofe en el Producto Interior Bruto". De esta manera, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha evitado dar una cifra sobre las consecuencias económicas que tendrá la DANA en el crecimiento económico este año y, sobre todo, el que viene. Únicamente ha indicado que este año el golpe no será significativo porque la cifra de crecimiento para este año "ya está prácticamente cerrada" al ser el último trimestre, "el que menos impacto tiene en el global del año", ha declarado en una entrevista en Espejo Público, de Antena 3.

Cuerpo ha afirmado que todavía es prematuro tener una cifra global, ya que se tendrá que ir "viendo exactamente" cuál es la afectación y "cuánto tiempo van a estar algunas de estas empresas sin poder tener una actividad normal". Sin entrar en más detalles, enseguida ha querido resaltar que el mensaje para los afectados es que "van a tener disponible toda la ayuda que necesiten durante todo el tiempo que necesiten" y que, por eso, este apoyo va a requerir de varios años y se va a tener que "instrumentalizar a través de unos Presupuestos"·, intentando justificar que aprovecharan esta circunstancias para anunciarlos. "No podemos estar varios años simplemente con reales decreto ley. Habrá que instrumentarlo a través de las herramientas que tenemos. Y por supuesto, una de ellas, la gran herramienta que tenemos para esto son los presupuestos. Lo hará la comunidad valenciana a través de sus presupuestos de la región y lo tendrá que hacer el Estado a través de los Presupuestos Generales del Estado", ha enfatizado.

Tampoco se ha atrevido a dar una cifra sobre las pérdidas que han sufrido las empresas y ha apuntado que en este momento se tendrá que ir viendo exactamente cuál es la afectación y "cuánto tiempo van a estar algunas de estas empresas sin poder tener una actividad normal". En este sentido, ha recordado las indemnizaciones por parte del Consorcio y la posibilidad de acceder a unas líneas ICO a través de las entidades financieras, "que no sólo les van a permitir recomponer su material, recomponer las herramientas, las equipaciones y los equipamientos, sino que les van a permitir anticipar esas ayudas que tienen que venir por parte del Consorcio o de sus propios seguros. Una triple red de seguridad", ha incidido Cuerpo, que se añade a la de los ERTE y los ceses de actividad.

Nada ha comentado tampoco sobre que la mitad de las ayudas que recibirán empresarios y autónomos serán préstamos a devolver y no ayudas directas. Se ha limitado a asegurar que este dinero, que aprobará el Consejo de Ministros adelantado al próximo lunes, "se va a poder devolver en cinco o siete años" y no se van a quedar "en la reacción inicial", sino que se va a seguir acompañando a todos los afectados, no solo estas primeras semanas, sino también en todo el proceso de reconstrucción y más allá con el relanzamiento de sus negocios y de sus vidas. "Nosotros queremos reducir, eliminar esa incertidumbre económica llegando lo antes posible con las ayudas", ha asegurado.

Lo que sí ha cuantificado con precisión son las reclamaciones de daños derivados de la DANA, que suman ya 136.000 en el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), 80.000 relativas a vehículos y 40.000 a viviendas, que se "están empezando a pagar ya" porque el objetivo es llegar cuanto antes a los afectados. Según ha confirmado, hogares y empresas pueden solicitar un anticipo de las ayudas a través de las entidades financieras y se va a desplegar un programa de acceso a créditos en condiciones ventajosas que no ha detallado, aunque ha desligado el programa de ayudas de la eventual aprobación de los Presupuestos para 2025, por lo que la primera fase se articulará vía real decreto ley.

"El mensaje es que van a tener disponible toda la ayuda que necesiten durante todo el tiempo que necesiten", ha insistido, tras apuntar que, como este apoyo va a requerir de varios años, se tendrá que instrumentalizar a través de unos Presupuestos. "No podemos estar varios años simplemente con reales decreto ley. Habrá que instrumentarlo a través de las herramientas que tenemos. Y por supuesto, una de ellas, la gran herramienta que tenemos para esto son los Presupuestos. Lo hará la comunidad valenciana a través de sus presupuestos de la región y lo tendrá que hacer el Estado a través de los Presupuestos Generales del Estado".

"Que estén tranquilos porque el dinero va a llegar", ha señalado, antes de adelantar que las ayudas directas a autónomos y empresarios "las van a poder empezar a cobrar a través de la Agencia Tributaria a principios de diciembre". De este modo, defendió que se pondrá a disposición de los afectados el acceso al crédito en condiciones "lo más ventajosas que podamos poner". Es decir, que no serán a fondo perdido.