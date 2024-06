Montero convoca en julio el Consejo de Política Fiscal en pleno enfrentamiento por la "financiación singular" de Cataluña

Ya hay fecha para la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF): en el mes de julio. La presión ejercida tanto por barones autonómicos del PP como del PSOE ha forzado a la ministra de Hacienda, María José Montero, a convocar de manera extraordinaria el CPFF como primer paso para cerrar con el Partido Popular una reforma del sistema de financiación autonómica en caso de que presente una propuesta única. Fuentes ministeriales informaron de que en la reunión, además de financiación, se abordarán los objetivos de estabilidad, paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y los presupuestos de las comunidades autónomas.

Las comunidades gobernadas por el PP elevaron ayer una petición formal a la ministra para que forzar una convocatoria en la que se explique "cuál es ese tratamiento singular a Cataluña en materia de financiación" y evitar una negociación bilateral entre el Estado y Cataluña, que Montero ha vuelto a acusar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de rechazar una reunión con el PSOE para abordar un acuerdo entre ambas formaciones, "como le propuso el presidente Sánchez, pero rehusó probablemente porque no tiene ganas de meterse de árbitro e intentar poner de acuerdo". Además, acusó a los populares de no tener un "propuesta única" sobre financiación, lo que impediría un acuerdo, apuntó.

En este Consejo Montero tiene todas las de ganar para llevar a cabo su "financiación singular para Cataluña" si, finalmente, el Gobierno de ERC en funciones envía un representante que ha desechado en las últimas ocasiones. El Gobierno necesitaría el voto de una sola comunidad autónoma -que en este caso podría ser la catalana- para validar este tratamiento singular que anunció la ministra la semana pasada y que ha levantado una nueva polvareda política incluso entre regiones socialistas. El Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de los votos en este foro multilateral, por lo que un solo apoyo inclinaría la balanza a su favor.

Cataluña lleva sin acudir a este foro desde el año 2021, cuando su entonces conseller de Economía, Jaume Giró, acudió a la cita. Desde entonces, únicamente envía observadores personalizados en altos cargos del departamento de Economía, pero sin potestad de voto en el Consejo. Ahora, se está a la espera de saber si el consejero de Economía en funciones acxude a la llamada de Montero.

La última vez que se reunió este órgano multilateral fue en diciembre del año pasado, para abordar el objetivo de déficit de las comunidades de 2024, aunque los Ejecutivos autonómicos reclamaban a Montero incluir en el orden del día la financiación autonómica.

Este órgano consultivo no tiene potestad para decidir el curso del sistema de financiación autonómica, aunque su opinión tenga un gran peso en la decisión final, que corresponde al Ejecutivo a través de la ley de financiación autonómica que, por cierto, no impide legalmente que se puedan celebrar negociaciones bilaterales para negociar esta reforma, aunque luego los gobiernos regionales deban votar si están de acuerdo o no con la reforma.

El propio presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que cumplirá el pacto que cerró con ERC para su investidura reformando el sistema de financiación autonómica y reconociendo "una singularidad al pueblo de Cataluña" y ha desvinculado este compromiso de la eventual investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Así lo ha dicho en el Pleno del Congreso después de que la portavoz del partido de Carles Puigdemont exigiera una financiación "justa" para su comunidad y preguntara al jefe del Ejecutivo si Cataluña sólo podrá lograr ese objetivo si se inviste al líder del PSC.