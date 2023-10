Mundial de Fútbol: esto es lo que cuesta organizarlo

El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo. Por tanto, no es de extrañar que cada cuatro años los más forofos, y aquellos que no lo son tanto, se enganchen a las pantallas para no perderse ni un segundo del Mundial de Fútbol. Aunque muchos recuerdan momentos tan icónicos como el gol de Andrés Iniesta en el Mundial de Sudáfrica 2010, muy pocos conocen el coste que hay detrás de uno de los momentos más importantes de la historia de la selección española. Por tanto, ¿es rentable organizar un Mundial?

Alemania fue el país que acogió el Mundial de Fútbol en el año 2006. La inversión fue alrededor de los 5.904 millones de euros, de los cuáles, 4.000 se destinaron a infraestructuras deportivas, tal y como muestran las cifras de los últimos mundiales de BloombergLinea. En cambio, el país germano inyectó 3.429 millones de euros a su economía, creó 50.000 empleos, recibió 20 millones de turistas y aportó 63,8 millones de euros a la Federación Alemana de Fútbol.

Cuatro años más tarde, Sudáfrica fue la protagonista de este evento deportivo. La inversión llevada a cabo fue de alrededor de 3.714 millones de euros para nuevos estadios así como para mejoras en infraestructuras y telecomunicaciones. Los ingresos superaron la inversión, ya que se inyectó a la economía sudafricana 4.190 millones de euros aproximadamente y generó 415.400 empleos.

En 2014, Brasil fue quién acogió el Mundial de Fútbol e invirtió cerca de 14.286 millones de euros en este evento. No obstante, el país ingresó en su economía 12.857 millones de euros y creó 710.000 empleos permanentes. Además, Brasil recibió más de un millón de visitantes y obtuvo más más de 6.667 millones de euros en ingresos fiscales.

Rusia, cuatro años más tarde, fue la protagonista de este evento deportivo, invirtiendo más de 10.476 millones de euros para la remodelación de estadios, la creación de otros nuevos y mejoras en aeropuertos. En cambio, la celebración del Mundial de Fútbol inyectó a la economía rusa 13.779 millones de euros –superando la inversión realizada–, de los cuáles, 2.857 millones de euros fueron de los turistas que llegaron al país. Además, se crearon en el país 314.000 empleos.

Por último, Qatar fue quién acogió elMundial de Fútbol de 2022 e invirtió en este evento más de 200.000 millones de euros, convirtiéndolo en el mundial más caro de la historia y el primero en Oriente Medio. Gracias a la celebración de este evento deportivo se esperaba un impulso económico de 19.048 millones de euros para Qatar –cifras que aún están por confirmar–, quedando lejos de la inversión realizada, lo que provocará pérdidas milmillonarias.

"Aunque las inversiones son significativas y los riesgos financieros altos, los países anfitriones continúan buscando acoger la Copa del Mundo por el prestigio y el impacto económico a largo plazo", explican desde el blog de Bankinter. Además añaden que el éxito financiero del país o su rentabilidad dependerá de "la gestión eficiente de los recursos y la capacidad para capitalizar las oportunidades turísticas y económicas que el evento ofrece".