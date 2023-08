Ver todo el fútbol, un lujo una temporada más: casi 1.000 euros al año

El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo. Este engancha cada año a millones de personas a las pantallas en nuestro país, que no quieren ni pueden perderse un segundo de los partidos de sus equipos favoritos. No obstante, disfrutar de este deporte desde casa es un lujo que no está al alcance de todos, ya que si se quiere contratar todo el fútbol –incluyendo ambas Ligas, Champions y Europa League y otras competiciones internacionales– se pagará por lo menos 970 euros anuales, ocho euros más al mes que hace un año y una cantidad que supera el precio medio del abono al campo de muchos equipos, según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

LaLiga comenzará la temporada 2023-2024 el próximo 12 de agosto y aquellos apasionados del fútbol que quieran disfrutar de la máxima competición del fútbol español desde el salón de su casa solo podrán hacerlo a través de Orange o Movistar. Movistar y Dazn conservan los derechos televisivos de LaLiga hasta 2027, mientras que Orange mantiene a su vez un acuerdo con Dazn y Movistar por separado, que le permitirá también ofrecer todo el fútbol.

Movistar, la compañía más cara

El precio del paquete básico de televisión es de 11 euros en Movistar, a lo que hay que sumar la tarifa de fibra y móvil escogida y la opción del paquete de fútbol que elija:

LaLiga EA Sport : este paquete incluye LaLiga EA Sports (1ª División) y LaLiga Hypermotion (2ª División) por 32 euros mensuales.

: este paquete incluye LaLiga EA Sports (1ª División) y LaLiga Hypermotion (2ª División) por 32 euros mensuales. Champions y Europa League : este paquete incluye la Champions y Europa league, la Copa del Rey y las ligas internacionales por 21 euros al mes.

: este paquete incluye la Champions y Europa league, la Copa del Rey y las ligas internacionales por 21 euros al mes. Todo el fútbol : incluye todo el contenido de los paquetes anteriores, por 45 euros al mes.

Por tanto, la opción más barata para disfrutar de todo el fútbol en Movistar saldría por 113,90 euros, ya que incluiría fibra de 600 Mbps y una línea móvil con 30 GB. Esta tarifa se reduciría a los 100,9 euros si los usuarios se conforman con ver las ligas de fútbol nacional.

Orange: todo el fútbol por 80,95 euros al mes

Orange tiene la opción de contratar fibra de 1 GB –sin línea móvil incluida– y con todo el fútbol por 80,95 euros al mes, un ahorro "considerable" respecto a Movistar, señala la OCU.

Sin embargo, si se busca un paquete con todo incluido, la opción más básica cuesta 105 euros mensuales, incluyendo una línea móvil con llamadas y datos ilimitados, televisión con más de 90 canales y fibra de 500Mb. Este paquete es equiparable a “todo el fútbol” de Movistar, por lo que se ahorrará 107 euros al año con esta tarifa respecto a la otra operadora.

"El elevado coste de los derechos de emisión del fútbol hace que las únicas en posición de poder pujar por ellos sean las teleoperadoras. Como consecuencia, los consumidores pagan precios muy elevados por este servicio, al tener que vincularlo a los productos de fibra y telefonía que ofrecen estas compañías", explica la OCU.

No obstante, si los espectadores no quieren ver todo el fútbol tienen diferentes opciones de contratación: