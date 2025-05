Niño Becerra, economista, alerta sobre lo que depara el verano: "Podríamos vivir una situación similar a la del Covid"

Cuando llega el calor y trae de la mano a la estación más sonriente del año, algunos términos referentes al ámbito laboral afloran tras su largo letargo. Vacaciones y jornada de verano son los más conocidos. Sin embargo, en lo que se refiere al campo económico, el estío de este curso podría llegar a acontecer hechos pasados no rememorados precisamente por la felicidad de su recuerdo. Es así como algunos economistas auguran un futuro gris durante los próximos meses, con fuertes chubascos económicos y lagunas que podrían llegar a afectar al espectro internacional, teniendo una fuerte repercusión nacional, claro está.

En este sentido, el catedrático y especialista en economía, Santiago Niño Becerra, diagnosticó las aristas que rozan a esta fuerte disyuntiva ante la inminente explosión de un conflicto comercial mundial, si es que todavía no ha dado comienzo. Con las recientes actualizaciones de los aranceles impuestos por Donald Trump, que un día desaparecen y al otro vuelven con porcentajes inéditos, la incertidumbre no es que se haya apoderado del debate público sino que, directamente, es el relato per se. Y es que la (no) llegada de un acuerdo en los próximos tiempos podría conllevar consecuencias fatales para el sistema económico global.

La declaración de que da sentido a este artículo ha sido una constante durante los últimos análisis del economista. "Si en un par de meses no se llega a un acuerdo -verdadero- internacional en verano puede llegarse a un momento Covid", asegura el experto. Pero, en realidad, las problemáticas producidas sobre las disputas entre colosos son más complejas de lo que pudieran parecer. Por un lado, la celeridad es un factor a destacar puesto que el retraso de la firma magnifica los efectos a posteriori del mismo. Aunque, por supuesto, no hay que desestimar la posible resolución del conflicto.

La predicción de Niño Becerra con el verano

Sin embargo, la inquietud arancelaria se une a la montaña de problemas económicos que sufren los ciudadanos en el día a día. Algunos de los que menciona Becerra en sus publicaciones son la inflación desmesurada de los precios medios, el tendencia al alza de los alimentos junto con las crisis hipotecaria unido ala tensiones en materia de política exterior conforman una bola de nieve difícil de revertir. "¿Qué pasaría si esos acuerdos se dilatan, o se tuercen, o se enquistan, o se ven perjudicados por tensiones geopolíticas ahora en curso pero que se descontrolan? Pues que el planeta podría llegar a una situación Covid", sentencia.

La paralización de la economía es el fundamento primero de la afirmación tajante que sostiene el especialista financiero. Por el contrario, el pánico no debe ser el rumbo que a de seguir la sociedad, la cual ha de comprender la necesidad del cambio que podemos llegar a sufrir ante la presencia de una marca de inflexión que pueda dar la vuelta a las condiciones actuales. No obstante, la decisión queda en manos de quienes pueden tomarlas y, en este caso, forman parte de los máximos mandatarios de las potencias implicadas desde Rusia y China hasta Europa y Estados Unidos, entre otras.

El gráfico que podría confirmar el auguro

El economista adjuntó en su perfil un gráfico de Standard & Poor’s que esclarecía los cambios sufridos en la bolsa desde la crisis de 2008 hasta nuestros días, multiplicando dichos valores primarios por ocho. Es por eso que el crecimiento del mercado bursátil puede también generar una fragilidad que, en relación con las tensiones políticas mencionadas, podrían ampliar el rango de peligro de este sistema en el que la incertidumbre juega una baza decisiva. "Por eso digo que podríamos vivir una situación similar a la del Covid si las negociaciones entre China y Estados Unidos se prolongan en exceso", concluye Becerra.