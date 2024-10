Nueva vía de agua en el Gobierno. Díaz rechaza la propuesta de Elma Saiz sobre la incapacidad temporal: "Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega"

Un nuevo choque dentro del Gobierno vuelve a romper la paz que parecía haber adquirido el Ejecutivo en los últimos tiempos. La propuesta de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, de reformar la incapacidad temporal (IT), para flexibilizar, "desde la voluntariedad", la reincorporación laboral de personas con una baja médica, no ha sentado bien a ala de Sumar. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado que "no se juegue" con la salud de los trabajadores.

"Solo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud de las personas trabajadoras. No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega", ha indicado Díaz a través de sus redes sociales.

Saiz ha avanzado que su departamento ya trabaja en la elaboración de una reforma para que la incapacidad temporal (IT) y las bajas laborales, "en algunos supuestos y siempre desde la voluntariedad y la garantía de la salud y la seguridad", permita al trabajador "incorporarse a la actividad laboral", ha explicado la ministra en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum. La intención es dar más flexibilidad, que no sea únicamente estar de baja o de alta". La ministra cree que la legislación existente "es muy abrupta". También ha anunciado que, dentro de esta mayor flexibilidad, se quiere introducir una mayor capacidad de decisión del trabajador para la vuelta al trabajo voluntario en los procesos de IT de empleados en pluriactividad: "Hay personas que pueden estar en una situación de baja para una actividad, sin embargo, para la otra sí que pueden desarrollar determinados trabajos".

La titular de Seguridad Social convocará en los próximos días una mesa de negociación con los agentes sociales en el marco del diálogo social para abarcar esta reforma que, "desde la voluntariedad, permita la reincorporación laboral de personas con una baja médica y con la mirada puesta también en la discapacidad". Este grupo de trabajo quedó pendiente del último pacto de pensiones con el objetivo de analizar la evolución de la incapacidad temporal y sus prestaciones, "un tema que preocupa a agentes sociales y Gobierno", apuntan fuentes ministeriales. De momento, la ministra de Trabajo ha mostrado su rechazo a la propuesta.

En el mismo sentido, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla (Más Madrid), ha defendido la incapacidad temporal como "una herramienta clínica para cuidar la salud" de los trabajadores y ha avisado del peligro de posibles coacciones en la "voluntariedad" de la medida que plantea Saiz. "Cualquier propuesta relacionada con este tema debería tener un fin fundamental: mejorar el proceso de recuperación y cuidado de la salud de las personas trabajadoras y evitar recaídas de sus procesos que causaron la incapacidad", ha indicado Padilla a través de un mensaje en sus redes sociales. De igual manera, a la espera de ver la propuesta concreta, ha pedido no supeditar la salud de las personas trabajadoras a "criterios laborales". "Si las medidas tienen la salud de los trabajadores y trabajadoras en el centro, pueden ser derechos beneficiosos, si no, entramos en terreno peligroso", ha concluido.