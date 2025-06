Los países del mundo que funcionan sin banco central: cómo afecta a sus economías y qué beneficios "únicos" pueden tener

Cada país en el mundo, como estado soberano, tiene una cantidad de factores que le sustenta, de tal manera que le permite ser independiente del resto. Capacidades como un ordenamiento jurídico, regular sus relaciones internas y por supuesto, la economía. De esta forma, la mayoría de los países cuentan con entidades como un banco central, que permite regular la política monetaria, fijar tasas de interés o supervisar el sistema financiero nacional. Sin embargo, aunque es un grupo pequeño, hay algunos países que no cuentan con banco central, casos extraños pero cuya economía logra subsistir.

Son países que, sin embargo, pierden en cierto sentido el tener una política monetaria "soberana individual", pues no pueden fijar los tipos de interés, ni el tipo de cambio contra monedas internacionales a su merced, así como imprimir dinero ni financiar el gasto público. Lo cierto es que la mayoría de estos peculiares países son pequeños estados insulares o microestados.

Por qué hay países que no tienen banco central, cuáles son y cómo logran sobrevivir

Tales son el caso de Andorra y Mónaco, dos de las naciones más pequeñas de Europa y del mundo. Ninguno de los dos llega a un millón de habitantes (unos 39.000 del estado monegasco por los 85.000 andorranos) y los dos territorios usan el euro, gracias a acuerdos monetarios con la Unión Europea.

El ejemplo más práctico de lo que pasa en este sentido está relacionado con la fuerte subida de tipos de interés que ha ido tomando el Banco Central Europeo (BCE) a lo largo de los últimos años, lo que también afectaba tanto a Andorra como Mónaco. Y es que al funcionar con el euro, sus economías están sujetas a las disposiciones del Banco Central Europeo.

A estos se suman pequeños países insulares como Nauru y Tuvalú, vinculados al dólar australiano, y Palaos, las Islas Marshall, Micronesia, vinculados al dólar estadounidense. También está Kiribati, que cuenta con el dólar kiribati pero que tiene paridad con el dólar estadounidense, al igual que los anteriores estados insulares.

Pero un caso muy distinto a los anteriores es el de Panamá, ya que es un país más grande que todos ellos juntos, con sus 4,5 millones de habitantes. Si bien su moneda oficial es el Balboa, funciona únicamente en términos de contabilidad, mientras que la divisa de curso legal es el dólar estadounidense, con el que tiene paridad.

Por eso, al tener una economía dolarizada, su situación monetaria dependerá de las decisiones que tome la Reserva Federal de Estados Unidos. Así, el Banco Nacional de Panamá, aunque tiene algunas funciones propias de banco central, no puede emitir billetes, pero se trata de una autoridad de supervisión financiera que vigila a bancos comerciales.

En cierto sentido, el beneficio que obtiene Panamá al no tener banco central, al igual que los otros países que no cuentan con organismo de tal calibre, es que eliminan la incertidumbre del tipo de cambio, lo que le permite exportar sus productos en los mercados internacionales de forma más sencilla.

¿Puede sobrevivir la economía de un país sin banco central?

Asimismo, se puede incluir a la Isla de Man, cuya divisa es la libra esterlina, aunque no es un país. Esto hace que la gestión de su política monetaria esté en manos de las autoridades gubernamentales o instituciones financieras internacionales, y no del propio estado.

Por otro lado, Javier Milei, presidente de Argentina, se ha mostrado crítico con la existencia de los bancos centrales, así como ha querido renunciar a que el país americano cuente con él. "No debería existir", decía tajante a una entrevista a The Economist, remarcando que "eliminar el banco central es esencial. No hay futuro para Argentina con el peso. Ya sabes cuál es mi posición en esta lucha épica".

Paralelamente, encontramos El Salvador, Puerto Rico y Ecuador, tres países "dolarizados" que usan el dólar estadounidense como moneda oficial, a pesar de que cuentan con sus respectivos bancos centrales.