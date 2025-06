El economista Gonzalo Bernardos es tajante contra el catalán: "Lo han convertido en un idioma antipático"

Las declaraciones de los más famosos suelen tener un gran impacto en la sociedad, ya que son personas muy reconocidas en diversos ámbitos. El mundo de la televisión, las redes sociales, deportistas, políticos... todas estas figuras tienen la capacidad de influir en la opinión pública con una sola palaba o, directamente, con alguna acción que evidencie qué postura mantienen sobre algo en concreto.

Por eso, todos ellos son considerados referentes para muchos sectores sociales, especialmente entre los que son los más jóvenes. Todo esto reabre mucho más los debates cuando se opina sobre los temas polémicos, y más si tienen que ver con conflictos de intereses o con las creencias más personales e identitarias de todas.

Las redes sociales están llenas de opiniones sobre el catalán

Algo así ocurre con el catalán, una lengua cooficial reconocida en el Estado. Su uso y su defensa no es simplemente una cuestión lingüística, sino que está cargada de implicaciones culturales, históricas y políticas. Por eso, cuando alguien que tiene muchos seguidores se posiciona a favor o en contra de él, su valoración termina estando en boca de todos.

Si se habla sobre todo lo que circula en las redes sociales, es fácil encontrar una inmensidad de capítulos sobre este asunto, y sobre muchos otros también. Por ejemplo, uno de los últimos ha sido el de una joven que viajó a Madrid y que aseguróhaber sido discriminada por hablar en su lengua cooficial por las calles de la capital española. Otro ha sido el de un joven castellanomanchego que tuvo una fuerte discusión contra el ex vicepresidente del Gobierno de la Generalitat, Josep Lluis Carod Rovira, sobre los temas lingüísticos y la situación laboral que sufre allí alguien que no sabe hablar en catalán. No obstante, lo que ahora interesa es la valoración que ha realizado un economista.

El economista Gonzalo Bernardos opina sobre el uso del catalán

Se trata de Gonzalo Bernardos Domínguez, un hombre que nació en Barcelona y que ejerce la docencia de Economía en su propia ciudad, en la Universidad de Barcelona. Es conocido por ser tertuliano en varios medios de comunicación, entre los que se encuentran RAC 1 y La Sexta. Además, fue candidato en el Partido de los Socialistas de Cataluña en las elecciones municipales de Barcelona del año 2019.

El economista y profesor titular de Economía de la Universidad Barcelona Gonzalo Bernardos Redes sociales Redes sociales

Varios conocerán a Bernardos por sus numerosas declaraciones sobre temas que generan los mayores debates en España. Uno de los ejemplos más reconocidos es cuando aseguró que "en España sale más a cuenta ser okupa que propietario de una vivienda”. Además, en su momento también recomendó "no endeudarse por tener gastos superfluos o vacaciones". Y tampoco se debe olvidar cuando aseguró que los trabajadores recibirían dinero de vuelta sí o síen su declaración de la renta.

Gonzalo Bernardos echa la culpa a los independentistas

En esta ocasión, este economista ha ofrecido su opinión sobre el uso del catalán en Cataluña. Expone que algo ha ocurrido con esta lengua, y es que "la han convertido en un idioma antipático". Asegura que esto ha sido por culpa de los independentistas, quienes "por imposición en la escuela", se lo han inculcado a las generaciones más jóvenes.

Su argumentación se basa en los datos oficiales sobre los habitantes de Barcelona. Informa de que en el territorio barcelonés "un 51% de la población no ha nacido en la ciudad. El 31% tampoco ha nacido en España. Y el 23% son extranjeros". Explica que esto es una razón más que evidente para que las cosas estén cambiando radicalmente.