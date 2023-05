Paloma Martín: "El sector de la construcción e inmobiliario es motor de Madrid y España"

LA RAZÓN ha organizado este miércoles 24 de mayo la cuarta edición de los Premios Construcción y Vivienda. La gala, celebrada en el salón de actos del periódico, ha contado con la presencia de diez de las empresas vinculadas a este sector más importantes a nivel nacional, representadas por sus CEOS, presidentes y directores generales, en un evento muy especial para todos ellos.

La maestra de ceremonias de la noche no ha sido otra que la periodista Marina Castaño, la cual ha abierto el acto con unas palabras, para después, dar paso a Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN. En su discurso, ha querido destacar la impresionante obra arquitectónica y de infraestructura que tenemos en nuestros país, “en general toda España es espectacular en este terreno, sobre todo en la creación de infraestructuras como carreteras, trenes, plataformas logísticas, etc., obras que al final hacen que crezca la economía”. Además, no quiso olvidar la importancia que tienen los gobiernos públicos de las distintas Comunidades Autónomas, ya que según Marhuenda, “son ellas las que tienen que ser los 17 motores que muevan a este país, sobre todo en el tema que nos atañe en estos premios, en construcción y vivienda, que sean ellas las que pongan a disposición de los jóvenes viviendas asequibles que sean un reclamo para que se queden en nuestro país, como sucede con el gobierno de la Comunidad de Madrid”. Además, quiso destacar la labor de todas las empresas que han estado durante la gala, ya que según el director, “son ustedes los que hacen que la economía avance, gracias a sus desarrollos urbanísticos modernos y espectaculares”. Ha sentenciado agradeciendo a los presentes y la presencia de la Consejera en plena campaña electoral.

La gala también ha contado con representación institucional. En este caso, ha acudido a entregar los premios Paloma Martín, Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid. Además, también ha estado en el acto el Consejero Delegado de LA RAZÓN Andrés Navarro.

Estando en el estrado Marhuenda, ha invitado a subir a la Consejera, para juntos ir entregando las estatuillas una a una a cada premiado. Con todas las presentaciones hechas, Marina Castaño ha dado paso al comienzo de la parte central de la tarde: la entrega de los diez galardones.

Esta parte es un momento especial no solo para las empresas, sino también para los que las forman, ya que su trabajo del día a día se ve reflejado en estos premios. La mayoría, por no decir la totalidad de los ganadores, se han mostrado agradecidos al periódico por reconocer la labor de estas grandes compañías. Durante la entrega se ha podido ver un vídeo de presentación de todas las empresas que hoy han estado en la gala.

Una vez entregados todos los premios ha sido el turno de palabra de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín. Ella, en un breve discurso, ha querido lo primero, felicitar a todas las empresas y ganadores presentes en el salón de actos de LA RAZÓN, y después ha destacado lo importante que es este sector en la Comunidad de Madrid. “Para mi, es un orgullo representar a la vivienda y al sector inmobiliario en la Comunidad, ya que es representar a un motor esencial no solo de Madrid, si no de toda España”, alimentando esta afirmación con los siguientes datos, “aquí su sector equivale al 14% del PIB y más del 20% del empleo, además de representar el 77% de la inversión inmobiliaria extranjera y el 67% de inversión residencial del país”. Tras esto, ha lanzado una reflexión al aire sobre que hubiéramos pensado hace cinco años si dijéramos que en 2023, “el precio del alquiler ya no lo pactarían inquilino y propietario; y de la suavidad de las acciones en contra de la ocupación. Seguramente hubieran pensado que es política ficción, pero no, es política real”. A lo que ha querido añadir la necesidad “de eliminar las incertidumbres de un sector que merece certezas como motor económico de España, con leyes que traigan seguridad jurídica, simplificación de normas y una bajada de impuestos”, pero esto, ha recalcado es solo posible “si las administraciones asumimos esa labor, para generar así empleos y oportunidades”, terminando con un nuevo agradecimiento y felicitación a los premiados.

Lista de premiados

HISPANIA NOSTRA, Premio Especial a la Perseverancia en la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de España. Recogió el galardón Araceli Pereda Alonso, presidenta de la Asociación Hispania Nostra.

VALDECARROS, Mejor Proyecto Urbanístico del Año. Recogió el premio, Domingo Menéndez, Director Gerente de la Junta de Compensación de Valdecarros.

ORIGEN MULTIGESTION, Premio a la Compañía Líder en Soluciones de Gestión Hipotecaria. Recogió la estatuilla, Ignacio Jimenez Fuentes, administrador único.

GOYA REAL ESTATE, Premio Arquitectura y Sostenibilidad en el Sector Inmobiliario. Recogió el galardón, Sergio Vidal Balaguer, CEO de Goya Real Estate. Y le entregó el premio, José Luis Calleja Expósito, Gerente de Consentino Madrid, patrocinador del premio.

GILMAR, Premio a los 40 años de Trayectoria como la Mejor Inmobiliaria de Madrid. Recogieron el premio Manuel Marrón y Jesús Gil, fundadores.

ALUMINIOS GALISUR, Premio Calidad Mejores Sistemas de Aluminio. Recogió la estatuilla, Jesús López Conde, administrador.

ASCENSORES DOMINGO, Premio a la Trayectoria Empresarial de 100 años dando Servicio a las Viviendas Instalando Ascensores y Manteniéndolos. Recogió el galardón, Sergio Sabiron Mariana, Consejero Delegado de Ascensores Domingo.

ÍKARO CONSTRUCCIÓN, Premio a la Constructora Líder en Proyectos de Reforma y Rehabilitación Energética. Recogió el premio Aníbal Pérez López, CEO y Fundador de la empresa Íkaro Construcción.

REMOCK, Premio Empresa Líder en Soluciones de Cerraduras Inteligentes. Recogieron el galardón Miguel Ángel Cuecas González y Marcos Lucas Hernández, ambos co-fundadores de Grupo Gescasi, S.L., desarrolladores y fabricantes de los productos Remock.

CORTABITARTE, Premio a la Trayectoria Empresarial y al Liderazgo en el Diseño, Fabricación y Construcción de Viviendas Modulares. Recogió el premio Enrique Jiménez Pineda, propietario de la compañía.