El paquete agrario de Illa: si se quiere, se puede

Hace una semana, el Gobierno de Cataluña alcanzó con una organización agraria nueva, el Gremio de La Pagesia, un acuerdo para aplicar un plan de choque de apoyo al campo de esta comunidad autónoma, que demuestra que si hay voluntad política, se pueden poner en marcha medidas ambiciosas, no exentas de polémica desde el punto de vista medioambiental, que podrían chocar contra lo que defienden desde el Ministerio de Agricultura de Luis Planas y, sobre todo, contra las orientaciones del Ministerio de Transición Ecológica. En ese paquete hay ayudas económicas aprovechando la normativa de «minimis» de la Unión Europea (UE); de carácter medioambiental, permitiendo el uso de productos polémicos para luchar contra la plaga de conejos en determinadas comarcas catalanas o el rechazo a la introducción del lince en esta región. Finalmente se han puesto en marcha con carácter de urgencia actuaciones en política de agua y mini trasvases sin esperar, por ejemplo, al estudio de impacto medioambiental. Ese acuerdo, alcanzado el pasado fin de semana, tras una negociación de pocas horas, supuso la desconvocatoria de la tractorada prevista para el lunes pasado y que hubiese provocado graves problemas en los accesos a Barcelona. El pacto podría ser el camino a seguir en otras comunidades autónomas, siempre y cuando haya voluntad política en combinación con la presión de las organizaciones agrarias. Precisamente, la nueva organización Gremio de Pagesía surgió a raíz de las movilizaciones protagonizadas por las plataformas de hace un año, y se creó formalmente en el segundo semestre de 2025.

Visita de Hansen a España

Mientras eso sucedía aquí, en Bruselas se están dando los últimos retoques a la Visión sobre la Agricultura y la Alimentación que se presentará el próximo miércoles por el comisario de Agricultura, Hansen. Este último tiene previsto realizar su primera visita a España el jueves y el viernes, en un viaje que no está exento de polémica. En la primera jornada, el ministro de Agricultura ha organizado un programa en el que el acto central es una nueva presentación, la tercera en tres semanas, de la llamada Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), que es otra «venta de burra» o de humo, vacía de contenido y de presupuesto, que no da ni siquiera para criticarla. Ese acto, a mayor gloria de Planas, estará precedido por un «café de pie» del comisario con los consejeros de Agricultura (tocarán a dos minutos cada uno) siendo presentados por el ministro. Los once consejeros del PP han decidido, en principio, acudir a esta convocatoria, para a continuación sentarse a escuchar lo que tiene que decir el ministro sobre la ENA. El viernes, Planas y el comisario viajarán a Valencia para visitar la zona afectada por la «barrancá» de octubre.

Y, volviendo a Bruselas y a esa Visión que presentará el comisario de Agricultura, hay tres puntos a tener en cuenta, según las filtraciones que se ha producido ya. El primero, que se mantendrán las ayudas directas en la próxima PAC, pero, a la vez, el apoyo se concentrará en los agricultores y ganaderos que más lo necesitan, especialmente, los ubicados en zonas con dificultades naturales, los jóvenes que se incorporen a la actividad agrarias y las llamadas explotaciones mixtas. El segundo punto hace referencia a la necesidad de simplificar las normas de la PAC y a que los agricultores cuenten con más capacidad para llevar a cabo prácticas agrarias más adaptadas a sus explotaciones y su contexto. Finalmente, y en lo que respecta al comercio con terceros países, aboga, por un lado, por fomentar las exportaciones de productos comunitarios y, por otro, por trabajar para que se apliquen a los productos importados las mismas exigencias que a los europeos, en particular en materia de fitosanitarios y de bienestar animal.

Sin embargo, todo lo anterior no deja de ser un catálogo de buenas intenciones, ya que, como paso previo, será necesario aprobar el Marco Financiero de la UE, en el que se fijará el dinero que habrá para financiar la PAC durante el periodo 2028-34. Sin dinero, poco se podrá hacer. Y la negociación presupuestaria se presenta complicada, porque la Comisión quiere poner en marcha nuevas políticas, especialmente la de defensa, para la que se necesita más dinero, mientras una parte de los Estados miembros se muestran reticentes a aportar más dinero a las arcas comunitarias. En ese caso, el dinero actual de la PAC podría correr serio riesgo. ¡Peligro, peligro!