Podemos fracasa en los Perte sociales con los fondos europeos

España ya ha recibido 31.000 millones de los fondos Next Generation y en breve llegará el tercer pago de 6.000 millones para elevar la cifra hasta los 37.000 millones. Según la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya se han autorizado créditos presupuestarios por más de 11.500 millones, el 40% de todo lo presupuestado para 2023, y se han transferido a las comunidades más de 21.600 millones. Calviño defiende incluso que algunos de los programas financiados ya han agotado los fondos y están estudiando cómo «reasignar» el dinero disponible de los que tengan «menos éxito» a los que tengan «mayor capacidad de absorción», lo que puede significar que los Perte que acumulen más retraso serán los que puedan perder más peso económico. En este caso, los Ministerios peor parados serán los correspondientes a ministras de Podemos, que son los que llevan más retraso en la asignación de estos fondos, es decir, el de Ione Belarra, Derechos Sociales y Agenda 2030; y el de Yolanda Díaz, Trabajo y Economía Social, correspondientes con los programas estratégicos sociales.

Según datos del departamento económico de Calviño, se han resuelto convocatorias por más de 23.500 millones de euros para financiar unos 300.000 proyectos, aunque eso no quiere decir que estos fondos hayan llegado a la economía real, sino que simplemente han sido asignados a algún proyecto presentado, principalmente por las comunidades autónomas. En el caso de esos dos Ministerios, ni tan siquiera eso, ya que son los que menos fondos tienen asignados casi un año después de ser aprobados.

Así, en la página web oficial del Plan de Recuperación no aparecen apuntes sobre el Perte de Economía Social y de los Cuidados dependiente del ministerio de Ione Belarra, que tiene un presupuesto asignado de 1.808 millones de euros –como aparece reflejado en el III Informe de Ejecución de Plan De Recuperación–, ni sobre el del Economía Circular de Díaz de casi 500 millones.

Achacan fuentes de Asuntos Sociales esta situación a falta de actualización de los datos, pero que realmente «están comprometidos el 100% de los fondos y ejecutados prácticamente al 100%». Según detalla estas fuentes a LA RAZÓN, el Plan de Apoyos y Cuidados de larga duración, desinstitucionalización, equipamientos y tecnología tiene ya una dotación de más de 628 millones de euros, asignados a evaluación de la situación actual de las políticas de cuidados y del SAAD; proyectos piloto de nuevas políticas de desinstitucionalización de los cuidados; financiación de equipamientos públicos para adaptarse al nuevo modelo de cuidados de larga duración y equipamientos domiciliarios que favorezcan la autonomía personal; 318 millones habrían ido supuestamente al Plan de Modernización de los Servicios Sociales, «comprometidos al 100%», pero ejecutados solo al 73,34% –85 millones destinados a subvenciones para el apoyo a la modernización de las entidades del Tercer Sector que se encuentra actualmente en proceso de concurrencia–; y otros 40 millones más para España País Accesible.

Sin embargo, las dudas asaltan en estas cuentas. Según fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN, el Perte de Economía Social apenas ha lanzado el 3% de las convocatorias, e incluso, dando por buenas las cifras ofrecidas por el Ministerio, todavía faltarían por asignar casi 900 millones de estos fondos. Además, desde las patronales empresariales denuncian que se ha obviado «deliberamente» a las empresas privadas en este proyecto estratégico, «dejando de lado la colaboración público-privada, fundamental para desplegar con éxito el Plan de Recuperación, y excluyendo el modelo privado y el interés económico general».

Igual situación denuncian los empresarios sobre el Perte de Economía Circular dependiente de Yolanda Díaz, que se encuentra en un estado muy parecido al de Ione Belarra. En teoría, para este programa había inversiones previstas por valor de 492 millones de euros y se esperaba movilizar recursos superiores a los 1.200 millones hasta el año 2026. Hasta el momento, no se tiene conocimiento oficial de ninguna convocatoria, salvo una de 192 millones, pero lanzada por el Ministerio para la Transición Ecológica, de Teresa Ribera, no por el de Díaz. Sólo se tiene constancia de una convocatoria de 22 millones para evaluar las competencias profesionales, 100 millones de un Plan Integral para generar un tejido económico inclusivo y sostenible y una línea de ayudas de 1,5 millones de euros a proyectos de I+D+i en el sector de los cuidados, pero no hay confirmación de su asignación ni de su ejecución.

Pero también en los ministerios dependientes del PSOE hay serios problemas. Algunos de los más importantes tienen que ver con la falta de claridad en las exigencias burocráticas, que está retrayendo las solicitudes empresariales, lo que está provocando que «las empresas, sobre todo las pymes, renuncien a acceder a estos fondos», denuncian muchas patronales sectoriales. Una situación que es especialmente acuciante en uno de los Perte más importante –dado el tamaño de las inversiones–, el Perte VEC de la automoción. Dado el caos interno en Industria, los desembolsos que debían haberse realizado a las empresas (715 millones) han sufrido un retraso de más de dos meses.