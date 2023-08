La propaganda del Gobierno no crea empleo

Que el empleo en España está mejorando es indudable. Que es una recuperación insuficiente y pobre, también. Si se recupera el empleo es gracias a las empresas y a la admirable recuperación del turismo. Empresas y turismo que han sido atacadas sin cesar por los miembros del Gobierno que ahora se apuntan como suyos los datos de empleo. Que en España se recupere el empleo con un Gobierno que ha insultado a las empresas y al turismo constantemente es un ejemplo del sufrido tejido empresarial que tenemos. De ahí a hablar de récord de empleo hay más que un trecho. Un abismo.

El total de horas trabajadas, según la Contabilidad Nacional, refleja la evidencia de que hay 21 millones de afiliados, pero trabajan muchas menos horas que 19,2 millones. Ustedes recordarán cuando los sindicatos repetían una y otra vez que lo que importa para analizar el empleo son las horas trabajadas, no solo la afiliación. El total de horas trabajadas, ajustado por estacionalidad y calendario, miles de horas (INE) del segundo trimestre de 2008 fue de 9.137.186,6. El máximo de 2019 fue 8.554.873,9. El dato del segundo trimestre de 2023 ha sido 8.545.149,1. Más afiliados que trabajan muchas menos horas. No es porque estén malitos ni de vacaciones. No hay récord de empleo.

Son datos del INE. Es curioso que el mismo grupo de propagandistas gubernamentales que atacaron injustificadamente al INE difundiendo el bulo de que calculaba mal el IPC y el PIB, los que mentían diciendo que no había riesgo de inflación y la falacia de que si España no recupera el PIB de 2019 es porque es algo positivo, sean ahora los que se presentan como los adalides del rigor y la defensa del INE.

En términos interanuales, el número de horas efectivamente trabajadas disminuye cinco décimas en julio, hasta el 0,6%. La duración media de los contratos temporales disminuye con respecto al nivel previo a la reforma laboral, ocho días menos que en julio de 2021, quedándose en 45 días. Los contratos de duración inferior a la semana suponen el 19% del total de contratos realizados en julio. Solo el 13,6% de los contratos firmados en julio son indefinidos a tiempo completo

No, las horas trabajadas no están por debajo del nivel de 2019 o 2008 porque la gente esté de fiesta. El número que no ha trabajado ni una hora en la semana de referencia no ha aumentado un 67% entre julio de 2022 y julio de 2023 porque la gente está malita. Ni ha aumentado un 13% el número de personas que ha trabajado menos de nueve horas o 9% el número de personas que trabaja menos de veinte horas porque están de fiesta o enfermos.

Faltan todavía 592.037.500 horas por recuperar con respecto a 2018. «Trabajamos menos horas semanales de media en 2023 que en 2022, con un mayor número de personas ocupadas. Este déficit del número de horas nos está indicando que, si tenemos un teórico récord de ocupación, ésta ocupación se está realizando con personas que no completan una jornada entera de trabajo», explica el director del Gabinete de Estudios de USO, José Luis Fernández Santillana.

El total de personas registradas en el SEPE que no están trabajando, no tienen una ocupación, están desempleadas o simplemente paradas asciende a 3.851.116 en julio de 2023. Si revisamos los datos de 2023 y se comparan con 2019 vemos como el «paro efectivo registrado» solo habría descendido en estos cuatro años en 333.559 personas, poco más de 80.000 personas de media cada año. El total de demandantes de empleo ocupados se eleva a 1.140.839 en julio, un 22% más que en 2019.

El análisis del gabinete de estudios del sindicato USO profundiza con el maquillaje de los fijos discontinuos. «Después de la respuesta remitida por el Gobierno en el Senado sobre los fijos discontinuos en su periodo de inactividad, en la que se indica que están en el grupo de “Trabajadores con relación laboral” vemos que es esta partida la que más crece en términos interanuales al comparar julio de 2023 y 2022: ya que prácticamente se duplica la del año anterior al pasar de las 361.205 a las 671.487 personas. Para conocer una estimación del número de fijos discontinuos inactivos tendríamos que restar aquellos que están en ERTE, que según los últimos datos de la Seguridad Social al finalizar julio eran 12.227, luego una estimación más que probable, ya que el Ministerio sigue sin dar el dato sería que el número de fijos discontinuos inactivos estaría por los 659.260».

Y eso que debemos tener en cuenta el aumento de empleo público. Desde el segundo trimestre de 2018, el empleo público aumenta un 12,8% y el privado solo un 8%. Aumentar empleo público pagado con deuda sin ajustar ningún otro gasto para financiarlo pone en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas y, con ello, los salarios reales (y nominales) de los funcionarios ya existentes.

El último dato de paro de la eurozona y de la Unión Europea muestra que España es líder en tasa de paro oficial. La tasa de paro de la eurozona en junio es del 6,4%, la de la Unión Europea 5,9% según Eurostat. España no reduce más el paro, ya que mantiene un diferencial de 6,7 puntos con respecto a la media de la Unión Europea y dicho diferencial era menor en 2019.

Según la OCDE, España lidera la tasa de paro de todos los países de la organización. Además, las familias españolas son las segundas con mayor caída de ingresos en términos reales de toda la OCDE desde 2019, una caída de 3,6% comparada con un aumento de 2,8% en la media de la OCDE.

La OCDE también desmonta los mantras de la propaganda gubernamental de que la inflación la causan los beneficios empresariales o los salarios y que los beneficios se disparan mientras los salarios no aumentan. España es uno de los países con menor diferencia entre aumento de benéficos empresariales y aumento de costes laborales unitarios. Y eso que la OCDE da cifras unitarias nominales, no márgenes y salarios reales después de impuestos.

Imaginen ahora cuánto habría mejorado el empleo si no se hubiesen subido los impuestos al trabajo masivamente y si se hubiese llevado a cabo una política seria de mejora del empleo, centrada en fortalecer el tamaño empresarial y facilitar la contratación.

Ningún analista independiente puede considerar estos datos como positivos, ni aceptando el maquillaje generado por el mayor empleo público pagado con deuda y los contratos de obra y servicio y estacionales rebautizados fijos discontinuos». La propaganda no crea empleo. Perdemos puestos con respecto a los líderes de nuestro entorno y algunos aplauden.