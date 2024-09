Pymes y 'startups' pueden solicitar al ICEX hasta 24.000 euros de subvención para internacionalizarse

Hasta 24.000 euros de ayudas para dar el salto a los mercados internacionales. Esa es la cantidad que pymes 'startups' pueden solicitar al Ministerio de Economía, a través de este programa 'ICEX Next' -desde hoy mismo, 24 de septiembre, y hasta el próximo 15 de octubre- como ayudas para su internacionalización. Lo podrán hacer a través del programa 'ICEX Next', dirigido al asesoramiento de estas empresas, hasta completar la partida aprobada de seis millones de euros.

En un primer plazo, estas empresas podrán inscribirse en este programa, mientras que en un segundo capítulo se abrirá una nueva ventana de solicitudes que abarcará del 25 de noviembre al 17 de diciembre, y que dará cobertura a 250 empresas, aunque informa el Ministerio que podrá ampliarse a otras 75 más en función de la demanda, para lo que se tendría previsto movilizar un total presupuestario de 7,8 millones de euros.

Las condiciones a cumplir por los solicitantes son claras: "ser una pyme o 'startup' española, tener un producto o servicio propio y una marca propia, no ser filial comercial ni productiva extranjera, no tener una empresa en crisis, facturar más de 300.000 euros en 2023 -no aplicable para las 'startups' de base tecnológica-, tener medios personales y materiales para afrontar la internacionalización, y tener una página web propia".

El programa 'ICEX Next' está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y va dirigido a empresas que quieran impulsar la internacionalización de su negocio, abordando nuevos mercados exteriores o consolidando los ya existentes. Según el comunicado difundido, a través del asesoramiento a las pymes que entren en el programa se pretende "ayudar a definir o adaptar su estrategia internacional e impulsar su crecimiento en terceros mercados". Para ello, el ICEX pone a disposición de las pymes y 'startups' dos mecanismos de ayuda. El primero consiste en un asesoramiento especializado en comercio exterior y, el segundo, subvenciona, durante dos años, los gastos que se produzcan en el proceso de internacionalización del negocio, con un máximo de 24.000 euros.

Las empresas beneficiarias tendrán un mínimo de 30 horas de asesoramiento especializado y personalizado presencial y telemático por parte de un consultor experto homologado por el ICEX para diseñar y poner en marcha o revisar el plan estratégico de negocio internacional. Además, se les facilitará acceso a consultoría especializada en otras áreas, como la transformación digital, la contratación internacional, la estrategia digital internacional o la participación en licitaciones internacionales y obtener subvenciones para sufragar el 60% de los gastos de las acciones que englobe su plan estratégico de negocio internacional. Estos gastos incluyen la prospección y estudios de mercado; la promoción internacional de la marca, productos o servicios; el desarrollo de una red comercial; la contratación de herramientas y soluciones tecnológicas para implementar el comercio internacional o la puesta en marcha de estrategias de marketing digital.

El Ministerio recuerda que en los últimos cuatro años, 1.748 empresas españolas han sido beneficiarias del programa 'ICEX Next'. Cataluña (384), Madrid (284) y Andalucía (215) han sido las regiones con mayor número de solicitantes, que en su totalidad facturaron 4,6 millones de euros de media al año por convocatoria anual, de los que el 29% procedieron de sus exportaciones. El 32% de las participantes en el programa eran empresas de productos industriales y tecnología, seguidas de las del sector servicios (31%), sector agroalimentario (16%); y bienes de consumo (21%). Estas empresas tenían de media 25 trabajadores en el momento de solicitar su participación en el programa 'ICEX Next' y del total de beneficiarias, en cada convocatoria, una media de 28 eran 'startups'.