Renta 2023-2024: así funciona el plan especial de atención a mayores de 65 años en pequeños municipios disponible desde este martes

La campaña del IRPF de 2023 arrancó el pasado 3 de abril para la presentación de declaraciones por internet y desde entonces más de 7 millones de contribuyentes han entregado su declaración. De ellos, más de 4 millones han recibido su devolución, por más de 2.400 millones de euros. Ahora se abre el plazo para presentar la declaración por teléfono, a través del "Plan Le llamamos". Además, este martes también se abre un nuevo servicio de la Agencia Tributaria por el que se prestará atención por videoconferencia a los mayores de 65 años que vivan en uno de los 543 municipios de menos de 3.000 habitantes adheridos al programa.

Municipios con este servicio disponible

Los municipios pertenecen a 46 provincias. Para la selección de estos municipios se ha tenido en cuenta su baja población y que no dispongan de un centro de la Agencia Tributaria, comunidad autónoma o ayuntamiento que preste servicio de asistencia en campaña. Puede consultar el listado en este enlace.

¿Cómo funciona?

Los contribuyentes interesados podrán acudir al local habilitado por su ayuntamiento para recibir atención por videoconferencia para la confección y presentación de la declaración, "de manera que recibirán la misma atención personalizada que cualquier otro contribuyente, pero en las instalaciones puestas a su disposición por los ayuntamientos de estos pequeños municipios", explica la Agencia Tributaria.

Con este plan especial, del que se dará difusión mediante carteles y folletos en los municipios incluidos en el plan, la Agencia Tributaria pretende avanzar en un modelo de asistencia al ciudadano que combine todas las modalidades de atención al público en función de cada servicio y de la disponibilidad de cada momento, manteniendo hacia el colectivo de mayores una especial sensibilidad en línea con el protocolo firmado con la Plataforma de Mayores y Pensionistas.

En ese mismo sentido, se ha actualizado para la presente campaña el apartado de la Sede electrónica para personas mayores, que incluye el folleto de servicios de ayuda, el folleto breve de información y el manual más amplio con la normativa de IRPF que puede resultar de mayor interés para este colectivo.

Cita previa

Desde el lunes 29 de abril hay tres vías para pedir cita previa:

-En la sede electrónica de la Agencia Tributaria con NIF/NIE o DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o referencia.

-Mediante la app “Agencia Tributaria”.

-Por teléfono: 901 12 12 24/ 91 535 73 26 (servicio automático); o si prefiere que le atienda un trabajador de la Agencia deberá llamar al 91 553 00 71 / 901 22 33 44 . Estos dos últimos números están disponibles de lunes a viernes de 9:00h a 19:00h.

"Al igual que en los años anteriores, si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significará que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en los días siguientes", avisa la Agencia Tributaria.