Reynés (Naturgy) dice que no se ha hablado de un regreso a Cataluña y reitera sentido estratégico de Géminis

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha asegurado que no se ha planteado dentro del consejo de administración de la compañía un posible retorno de la sede social a Cataluña y ha vuelto a defender el "sentido estratégico" del proyecto Géminis.

"No se ha hablado. No ha sido un tema que se haya tratado", dijo Reynés en rueda de prensa para presentar los resultados del ejercicio 2023.

De esta manera, el directivo se desmarcaba de una de las peticiones de Junts para facilitar la investidura del Gobierno de Pedro Sánchez, como era el retorno a Cataluña de las empresas que la dejaron en 2017 tras el procés.

Asimismo, Reynés volvió a defender que Géminis, el proyecto anunciado en 2022 para escindir en dos la compañía -una parte con el negocio regulado y otra con el liberalizado-, pero que sigue en el 'congelador' dos años después, "tiene todo el sentido estratégico", aunque insistió en que "no se dan hoy en día las condiciones para que se pueda ejecutar".

Igualmente, descartó cualquier posible cambio en el consejo de administración de la compañía, después de la brecha abierta el pasado verano por el posible nombramiento de un consejero delegado y que se zanjó con la renuncia de Ignacio Gutiérrez-Orrantia al cargo y el respaldo de Criteria a Reynés. "No hay previsto ningún nombramiento ni cambio en el consejo de administración", dijo.

Por otra parte, el presidente de Naturgy aseguró que cualquier decisión respecto a la toma de participación del fondo estadounidense BlackRock en la energética por la compra de Global Infrastructure Partners (GIP) corresponde al Gobierno, ya que la compañía en este caso es "un sujeto pasivo".

Reynés reiteró que "no le gusta opinar sobre política", ya que es algo que "no le toca", no obstante, señaló que cualquier decisión sobre si el Ejecutivo tiene que adoptar alguna medida por la operación de BlackRock "es del Gobierno".

El pasado mes de enero, BlackRock alcanzó un acuerdo para adquirir GIP, que es uno de los accionistas de referencia de Naturgy con una participación del 20% desde 2016. No obstante, el carácter estratégico de la compañía, primera gasista y tercera eléctrica de España, ha llevado al Gobierno a plantearse estudiar este cambio de manos en esa titularidad.

Igualmente, Reynés insistió en que la operación de BlackRock con GIP no se trata de algo que deba ser valorado por él, ya que es "una operación entre accionistas".