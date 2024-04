La tecnología, la gran amenaza del dinero en efectivo

“¿Con tarjeta o en efectivo?”. Esta frase que durante tanto tiempo ha acompañado a los pagos de bienes y servicios en todo tipo de establecimientos puede tener sus días contados. Tanto por el cada vez menor uso del dinero físico para abonar las compras como por la irrupción de nuevos sistemas y plataformas de pago que vienen a cambiar completamente el panorama.

Según el Banco de España, aunque el efectivo sigue siendo el método de pago favorito para los españoles en comercio físico (el 65% de las compras se siguen efectuando con este sistema), los sistemas de pagos alternativo están en alza. Algo en lo que, evidentemente, tiene mucho que ver las compras online (que aunque se puede pagar, en ocasiones, contrarrembolso, lo más normal es pagar con otros sistemas). De hecho, casi el 40% de los pagos se realizan con métodos cashless.

Mi móvil, mi monedero

Los pagos digitales o los dispositivos móviles son algunos de los principales motores de la innovación en los pagos. De hecho, los smartphones y la tecnología han transformado radicalmente el panorama de los sistemas de pago ya que solo hacen falta algunos toques en una pantalla (o ni siquiera) para realizar la misma operación que antes requería de efectivo o tarjetas físicas.

Buena parte del éxito de estos sistemas es que resultan más cómodos y rápidos, así como la gran penetración de los teléfonos móviles entre la población. Aplicaciones como Apple Pay, Google Wallet y Samsung Pay permiten a los usuarios vincular sus tarjetas de crédito o débito a sus teléfonos, lo que facilita las transacciones sin contacto. Además, aplicaciones de pago entre pares (como Bizum) han simplificado la forma en que las personas intercambian dinero, eliminando la necesidad de tener efectivo.

“Nuestra plataforma integra una variedad de opciones de pago, desde la tecnología NFC para pagos sin contacto hasta la posibilidad de enviar dinero entre amigos, dividir cuentas y tener conversaciones a través de nuestro Revolut Chat. Estamos ampliando constantemente nuestras capacidades para ofrecer a nuestros usuarios la mejor experiencia posible”, señala Ignacio Zunzunegui, responsable de crecimiento para el Sur de Europa de Revolut, una de las startups que está revolucionando el mundo fintech. Este mismo responsable señala que los wallets digitales (en el móvil) son una de las opciones que más utilizan sus usuarios. “Otra de las más valoradas son las tarjetas virtuales de un solo uso, que son perfectas para comprar por internet porque se generan en la app al instante, y una vez utilizadas, no pueden volver a usarse, por lo que si hay algún problema de robo de datos o así en páginas de terceros, el usuario está protegido”.

Las transacciones móviles utilizan tecnologías como la tokenización y la autenticación biométrica para proteger la información del usuario. Además, si se pierde un teléfono, los usuarios pueden bloquear remotamente sus aplicaciones de pago, lo que no es posible con las tarjetas físicas.

Es más: los pagos móviles también han tenido un impacto significativo en la inclusión financiera. En países en desarrollo, donde la infraestructura bancaria puede ser limitada, los pagos móviles permiten a las personas realizar transacciones financieras sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional.

Nuevos modelos

Con el auge de las nuevas tecnologías, se ha simplificado también mucho opciones de pago que, aunque antes estaban vigentes, costaban más tiempo y papeleo llevarlas a cabo. Y no siempre era posible.

Una de ellas es lo que se conoce como Buy Now Pay Later (BNPL) o el compre ahora y pague más adelante. El BNPL ha marcado un antes y un después en toda Europa. Según un estudio de Kantar para FLOA, el 47% de los consumidores europeos utiliza esta herramienta, mientras que, en España, este porcentaje se encuentra muy por encima, con el 63% de los españoles haciendo uso del pago aplazado. Esta tendencia sigue creciendo y se ha convertido en un criterio a la hora de elegir una marca.

Estas opciones también motivaron el auge de una de las principales startups europeas, Klarna, empresa tecnológica especializada en pagos diferidos bajo el formato de “compra ahora, paga después” que llegó a ser un gigante Fintech. Su pico de valoración se alcanzó en 2021, cuando se decía que la startup sueca valía 45.600 millones de dólares, posicionándose como la segunda fintech más valorada del mundo y un símbolo del auge del sector.

Sin embargo, el escenario cambió drásticamente para Klarna cuando cerró su ronda de financiación en julio de 2022, con un recorte del 85% en su valoración, descendiendo a 6.700 millones de dólares. Es cierto que este ajuste no se debía solo a los desafíos internos de la compañía sino también de un entorno macroeconómico adverso, marcado por la alta inflación, el incremento de los tipos de interés, y las tensiones geopolíticas exacerbadas por la guerra en Ucrania y los problemas del precio del gas. La compañía, cerró su filial bancaria en España en marzo. La decisión se tomó como parte de un esfuerzo global para “simplificar” la estructura legal del grupo financiero. A pesar de esto, Klarna aseguró que el cierre de la filial "no tendrá impacto en las operaciones en España". La empresa no ha contestado a nuestras preguntas.

Por ahora, Klarna ha logrado reducir sus pérdidas a la mitad en el primer trimestre y se muestra optimista sobre un retorno a las ganancias hacia finales de año. Su valoración sigue siendo tres veces superior a la de 2018.

Ahorrar para comprar

Otra de las opciones de pago móvil plantea una alternativa opuesta: el Ahorrar Ahora para Comprar Luego (Save Now Buy Later). Con este sistema, convertido en plataforma, se incentiva a los clientes a ahorrar a la hora de realizar una compra. Gracias a las distintas características y funcionalidades de estas plataformas, los consumidores pueden fijar sus propios objetivos de ahorro, y una vez alcanzados, facilitan la realización de la compra, a veces añadiendo incentivos exclusivos a estas compras.

Pero hay más sistemas que están cambiando el panorama de los sistemas de pago y cobros en todo el mundo, como el mismo hecho de poder utilizar el móvil como un TPV (Terminal Punto de Venta) gracias a la tecnología SoftPOS. Esto puede permitir a los pequeños comercios que aún no ofrecían el pago con tarjeta, convertirlos en una nueva forma de pago de una manera sencilla.

Sin ir tan lejos, una de las principales (y patrias) revoluciones que ha vivido el mercado de los sistemas de pago en España es Bizum, un sistema de pago instantáneo que ha transformado la manera en que los españoles envían y reciben dinero a través de las aplicaciones móviles de los bancos adheridos a este sistema. No es una aplicación independiente, sino una funcionalidad que se añade a la app de la entidad, facilitando las transferencias de dinero sin necesidad de conocer el IBAN del destinatario. Solo hay que introducir el número de móvil del destinatario y el importe a enviar. En cuestión de segundos, el receptor recibe el dinero.

Bizum no solo simplifica las transacciones entre particulares, sino que también abre un mundo de posibilidades para el comercio electrónico y las donaciones. Con millones de usuarios y una creciente aceptación, Bizum se posiciona como un pilar fundamental en el futuro de las finanzas personales en España ¿y de otros países?

“Una de las áreas en las que pone su foco es en hacer posible que la forma de pagar a través del móvil cómoda, rápida y segura llegue a más usuarios, independientemente de su país de residencia”, explica a La Razón Martín Azcue, responsable de Innovación y Nuevos Proyectos. Disponible desde el pasado año en Andorra, Bizum firmó a finales de 2023 un acuerdo para para “implementar su interoperabilidad con BANCOMAT (Bancomat Pay, Italia) y SIBS (MB WAY, Portugal), empresas líderes en servicios de pago móvil en sus respectivos mercados. El objetivo de este acuerdo es conectar las tres principales soluciones de pago móvil de confianza para los usuarios de cada uno de estos países. Y ello con la posibilidad de la participación de otras soluciones de pago europeas en etapas posteriores de esta iniciativa”, añade.

Además, Bizum pertenece a la Asociación Europea de Sistemas de Pago Móvil, que impulsa el establecimiento de una futura solución paneuropea de pago móvil

Por qué triunfan

“Los consumidores buscan simplicidad, seguridad y comodidad al efectuar sus compras, ya sea en tiendas físicas u online. Por tanto, es esencial comprender sus hábitos de compra para ofrecer métodos que satisfagan sus necesidades”, asegura Jordi Nebot, CEO y cofundador de PaynoPain, fintech española que se especializa en la investigación y el desarrollo tecnológico en el ámbito de los medios de pago. “Optar por pagos digitales representa una opción más segura que el uso de efectivo, gracias a las capas de autenticación y cifrado que acompañan estas transacciones. Además, estos sistemas permiten un seguimiento detallado de las transacciones, lo que simplifica la gestión financiera”, añade.

En esta simplificación, desde Asia llega la propuesta de utilizar un código QR para los pagos. AliPay+, del grupo chino Alibabá (propietaria de Aliexpres), está implantando ese sistema en Europa y acaba de firmar recientemente con El Corte Inglés para aceptar el pago con esta plataforma. Pietro Candela, responsable de Alipay para Europa, explicaba a La Razón que este sistema permite pagar sin cambiar dinero e incluso “damos la posibilidad de acceder a la promoción de cupón de devolución de efectivo o la posibilidad de conectar con un usuario antes de viajar o cuando ha llegado al destino final”.

El futuro de los pagos

A medida que la tecnología continúa avanzando, es probable que veamos aún más innovaciones en los sistemas de pago. Desde los pagos con criptomonedas hasta la biometría avanzada, el futuro de los pagos promete ser tan revolucionario como el impacto inicial de los smartphones.