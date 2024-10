Yolanda Díaz ofrece hasta 6.000 euros a las pymes que reduzcan la jornada y da dos semanas a la CEOE para sumarse al acuerdo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha puesto sobre la mesa bonificaciones para las microempresas que reduzcan la jornada laboral a 37,5 horas en 2025 para ayudarlas en el proceso. Unas bonificaciones que alcanzarían hasta 6.000 euros por empresa, con un coste de entre 350 y 375 millones de euros, con las que se pretende atraer a los empresarios a un acuerdo que sigue sin estar claro.

De hecho, las patronales CEOE y Cepyme, que tienen hasta el próximo día 11 de noviembre (nuevo ultimátum) para sumarse a esta última oferta, que podría hasta decaer si no hay acuerdo, no están por la labor. "No hay nada que hacer si no se respetan los 4.500 convenios que hay en vigor", han subrayado fuentes empresariales a LA RAZÓN.

Si Díaz no alcanza este acuerdo no podrá presentar ya un inmaculado currículo de pactos con los agentes sociales. Si los empresarios se negaron a dar su conformidad a la reforma del subsidio de desempleo, que fue firmada el pasado 8 de mayo con el único respaldo de los sindicatos, ahora podría tocarle el turno a la reducción de la jornada laboral de las 40 horas semanales a las 37,5 horas en 2025.

"Los pactos se cumplen. En política y en la negociación colectiva, por eso hay que cumplir la vigencia de los convenios firmados", remarcan las mismas fuentes, que inciden en que en 2023 se les pidió cerrar la negociación colectiva, el ANC, "y ahora, un año después, nos dicen que lo acordado ya no vale".

¿Qué dicen los sindicatos? Que todo sigue estancado. "No se ha avanzado nada. Ahora los empresarios piden la vigencia de los convenios, pero no nos dicen qué proponen cuando acabe la vigencia de estos. No han dicho si cuando acabe la vigencia, estarán en 37,5 horas", ha reconocido Fernando Luján, vicesecretario general de UGT al término de la reunión de esta tarde.

Estas ayudas, que parecen insuficientes para atraer a las patronales al acuerdo, de hasta 6.000 euros están orientadas a casi medio millón de empresas de menos de cinco trabajadores de los sectores de la hostelería, comercio, peluquerías, limpieza y agricultura. Las microempresas que se beneficien de las mismas deberán digitalizar los sistemas de control horario, emprender nuevos modelos de negocio, como el comercio electrónico, y fomentar su digitalización, ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Sin embargo, si las 470.000 microempresas a las que estarían dirigidas estas bonificaciones se sumaran, las bonificaciones quedarían en menos de 1.000 euros con la cuantía que ha asignado Trabajo.

Tampoco hay avances en un asunto crucial para los empresarios, ampliar el número total de horas de distribución irregular que tiene una empresa por trabajador. A pesar de que la jornada anual va a disminuir, el departamento de Yolanda Díaz sostiene que "hasta el 31 de diciembre de 2025, el porcentaje de distribución irregular de la jornada anual por las empresas previsto en el artículo 34.2 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores se aplicará sobre la jornada anual que tuvieran en el momento de la entrada en vigor de esta norma".

Con la jornada semanal de 40 horas, el cómputo anual son 1.826 horas y las empresas pueden disponer de manera irregular de hasta 182,6 horas al año. Una cifra inamovible a pesar de que la jornada anual disminuiría a 1.706 horas con esas 37,5 horas semanales.