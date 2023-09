Los transportistas vuelven a la carga: exigen recuperar los 20 céntimos de bonificación del combustible por el subidón del precio

La Confederación Española de Transportistas de Mercancías (CETM) pide al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que actúe ante la subida "desproporcionada" de los precios de los combustibles y amplíe la bonificación de los carburantes, recuperando la cantidad inicial de 20 céntimos por litro consumido.

El Gobierno prorrogó en junio la bonificación a los combustibles para el sector del transporte mediante el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, pero la medida se amplió en dos fases y modificando la cuantía. En la primera fase el descuento es de diez céntimos por litro de combustible y finaliza el próximo 30 de septiembre. A partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre, el descuento pasará a ser de cinco céntimos.

El precio de los carburantes encadena 10 semanas consecutivas encareciéndose. Incluso con la actual bonificación, llenar el depósito es más caro que cuando se produjo la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, razón por la que se introdujo el descuento, por lo que denuncian que una ayuda de 10 céntimos por litro resulta "insuficiente" y exigen que "se refuerce". Además, la confederación ha incidido en que "no solo ha aumentado el precio del diésel y la gasolina, también el de otras partidas como los seguros, neumáticos, reparaciones, nuevos vehículos, etcétera". Los transportistas de mercancías aseguraron que esto, unido a la bajada de la actividad, "está provocando que la viabilidad del sector esté en peligro".

Los transportistas recuerdan a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que se comprometió a "realizar un seguimiento continuo de la evolución de los precios" para "verificar la efectividad e idoneidad" de estas ayudas y "mantenerlas si la situación persiste", tal y como está ocurriendo ahora. Por ello, la patronal solicita que actúe "en consecuencia para no poner en riesgo a los autónomos y empresas del transporte de mercancías por carretera, para las que el carburante supone más del 30% de sus costes".

Fuentes de los transportistas aseguraron a LA RAZÓN que, de momento, no se plantean medidas de presión, como una nueva convocatoria de huelga, pero no descartan movilizaciones si el Gobierno "no se sienta con nosotros a negociar".