Un 53,9% está a favor de una renta mínima para todos

La renta mínima de inserción es una ayuda no contributiva del Sistema de Garantías de Mínimos del Estado que constituye un mecanismo de protección solidario orientado hacia los sectores más desprotegidos de la población. Se trata, además, de una de las principales ayudas públicas destinadas a luchar contra la exclusión social. Los factores que determinan qué personas pueden solicitar o no esta ayuda son algunos como «carecer de recursos económicos» o «estar en el intervalo comprendido entre las edades máxima y mínima» (entre 25 y 65 años). Cada una de las comunidades autónomas de España gestiona la concesión de esta renta a quienes se ajusten a los parámetros y, dependiendo de la zona geográfica, la cuantía puede variar, aunque nunca es inferior a los 300 euros. Pese a que cada comunidad tiene asignada una determinada cantidad para quienes realmente necesitan esta ayuda, un 53,9 por ciento de los españoles cree necesario que se apruebe una renta mínima para todos y cada uno de los ciudadanos. Un 57,1 por ciento de los jóvenes, de entre 18 y 34 años, apoyaría esta medida. Sin embargo, un 68,9 por ciento no está dispuesto a que se apruebe una subida de impuestos que apoye la implantación de la ayuda básica para todos los ciudadanos, siendo un 70,8 por ciento de los mayores de 55 años quienes más se posicionan contrarios a esta posibilidad. Ante la probabilidad de que esta ayuda pueda implantarse en España en el futuro, un 65,3 por ciento de los encuestados cree oportuno que las gestiones corran a cargo del Estado, mientras que un 21,8 por ciento piensa que debe tratarse de una competencia de las comunidades autónomas.