«Un escenario desfavorable a la inversión el 28-A puede atrapar a algunos», advierte Bank of America

Bank of America ha remitido una advertencia a sus clientes institucionales en la que remarca «el aumento de la volatilidad» política y económica en España como consecuencia del probable escenario tras las elecciones de este domingo. Aunque la entidad estadounidense reconoce que «España no es Italia», la incertidumbre «permanece elevada» por lo cual no se pueden descartar «otros escenarios menos favorables a los mercados», en referencia a la posibilidad de un pacto legislativo entre Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Como consecuencia de estas incertidumbres, esta elevada volatilidad podría «complicar» las inversiones de algunos fondos. El también estadounidense Morgan Stanley también ha advertido de que la irrupción de Podemos en el poder, con la probable relajación del cumplimiento de los objetivos de déficit público se traducirá en un «frenazo del ciclo positivo para el “rating” de España». Esta incertidumbre está provocando, además, que el atractivo de los bonos españoles se esté esfumando, según Morgan Stanley, lo que se ha traducido en un leve repunte de la prima de riesgo en los últimos días, hasta los 105 puntos básicos.