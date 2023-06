Viajes del Imserso: esta es la carta que recibirá en los próximos días para participar en la temporada 2023-2024

Los viajes del Imserso 2023-2024 ya están en marcha. Ayer, el Imserso dio a conocer el plazo de inscripción para participar en la próxima temporada de su programa de turismo, así como otros detalles, como los precios definitivos tras la subida del 7,5% de las tarifas. No obstante, los pensionistas que ya se acreditaron en ediciones anteriores seguirán un proceso más sencillo.

En los próximos días, las personas ya acreditadas en el Programa de Turismo del Imserso recibirán en sus domicilios una carta de renovación para participar en la temporada 2023-2024. Esta carta incluye los impresos de modificación de datos con la siguiente información: datos personales, preferencia de destino y vinculación con otra persona de la misma provincia; y espacio para realizar las modificaciones que considere oportunas.

Si los datos no han variado y se consideran correctos, no es preciso que realice ninguna actuación y no hay que remitir el impreso cumplimentado. Por el contrario, si los datos no son correctos o han cambiado, debe remitirse el impreso de solicitud cumplimentado, entre el 29 de junio y 25 de julio, ambos incluidos, el mismo plazo para que los nuevos inscritos manden su solicitud. Se podrá efectuar el cambio por los siguientes medios:

-A través de la Sede Electrónica del Imserso utilizando el número de referencia que aparece en la carta que ha recibido o el sistema Cl@ve, por alguno de los siguientes métodos:

Directamente a través de este enlace.

Entrando en la Sede Electrónica del Imserso y una vez dentro del apartado correspondiente al Programa de Turismo, pulsar en el icono “Edición”.

Escaneando el código QR que aparece en la carta de renovación con el teléfono móvil.

-En los registros electrónicos y oficinas a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

-En sobre franqueado, no por correo certificado, a la dirección: Programa de Turismo del Imserso, apartado de correos 10.140, 28080 Madrid.

El programa contará en la próxima temporada con 886.269 plazas (70.000 más que en esta campaña). El lote uno, de turismo de costa peninsular, es el más numeroso, con 443.887 plazas; seguido del lote dos, de costas insulares, con 230.039 plazas, y el tres, de circuitos, capitales de provincia y para los ciudadanos españoles que residen en Europa, con 212.343 plazas. Las 70.000 plazas nuevas son para el lote tres, el de circuitos y capitales de provincia, todas las cuales se incorporan para la próxima campaña (hay 34 nuevas, hasta completar las 52).