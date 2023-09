Viajes de Renfe gratis hasta fin de año: ¿quién puede conseguirlos?

¿Viajar en AVE gratis hasta final de año? Sí, no es un bulo ni un intento de estafa, es la promoción que lanzó ayer, miércoles, Renfe mediante el envió de correos electrónicos. No obstante, no todos los ciudadanos se podrán beneficiar de este chollo.

El descuento del 100% en billetes de Renfe está destinado a aquellos clientes que hicieron uso del programa Verano Joven del Gobierno. Teniendo en cuenta el impacto que tendría la inflación sobre las vacaciones de los jóvenes, que suelen tener contratos más precarios, el Gobierno activó esta iniciativa para que los ciudadanos de entre 18 y 30 años pudieran viajar con descuento en transporte público entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2023. En concreto, el Gobierno bonificó un 90% los billetes de los trenes y autobuses que dependen del Estado y un 50% los trenes Avant y AVE y los pases Interrail.

La promoción Verano Joven también era aplicable a los billetes de las otras operadores ferroviarias que circulan en España (la francesa Ouigo y la italiana Iryo). Por ello, Renfe ha decidido recompensar a los jóvenes que eligieron viajar con la empresa pública española mediante viajes gratis hasta fin de año.

Requisitos y condiciones

Billete gratuito de Renfe La Razón

Para ser beneficiario, se debe haber viajado con la promoción Verano Joven de Renfe y haberse inscrito en el programa Más Renfe de fidelización. Los afortunados han recibido un correo que contiene uno o varios códigos de descuento canjeables por un viaje gratuito cada uno. Estos códigos son válidos hasta el 31 de diciembre en billetes Elige Estándar de "trenes AVE/LD excepto Avlo, billetes combinados y trenes internacionales". Asimismo, los códigos también se pueden consultar en el Área Privada de usuario de Renfe.

Según informó la compañía en un comunicado el pasado 21 de agosto, Renfe vendió 1,5 millones de billetes para jóvenes de entre 18 y 30 años gracias a la iniciativa Verano Joven. Además, un 87% de los jóvenes que viajaron en tren con descuento lo hicieron en Renfe y el 13% restante con otras operadoras ferroviarias.