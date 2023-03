La vivienda mantiene el tipo: las ventas suben a su mayor ritmo en 15 años pese al euríbor y los tipos

El mercado de la vivienda resiste contra el viento del euríbor y la marea de los tipos de interés. A pesar de las brutales subidas de ambos en los últimos meses, las compraventas volvieron en enero a incrementarse un 6,6% con respecto al mismo mes de 2022 hasta sumar 56.372 operaciones, la mayor cifra que se registra para este mes desde 2008, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La compraventa de viviendas deja así atrás la caída interanual de más del 10% que se anotó en diciembre y que rompió con 21 meses consecutivos de incrementos.

El avance con respecto al último mes del pasado año fue meteórico. En enero, la compraventa de viviendas se disparó un 30% con respecto a diciembre. Si se compara con el mes anterior, las transacciones de vivienda nueva aumentaron un 40,2%, mientras que las de vivienda usada lo hicieron un 27,8%.

Ralentización

A pesar del signo positivo que registraron las operaciones en enero, los expertos consideran que el mercado inmobiliario está condenado a ralentizarse este ejercicio. Así lo creen los portavoces y responsables de estudios de los principales portales inmobiliarios españoles. "Aunque el esquema de veintiún meses de incrementos consecutivos finalizó con el dato de diciembre y la subida interanual de enero ha sido comedida, todavía no se consolida una continencia de manera clara", explica la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, que remarca además que, por estacionalidad, diciembre suele ser un mes de poca actividad.

Pese a las dudas que le pueda suscitar a Matos el dato de enero, los expertos de los portales coinciden en apuntar que las ofertas hipotecarias actualmente disponibles en el mercado no reflejan todavía las subidas de tipos de interés aprobadas por el Banco Central Europeo (BCE) para frenar la inflación y el incremento del euríbor que han traído aparejadas, por lo que no se está percibiendo su impacto en el volumen de operaciones ni en los precios. "Las compras cerradas en enero todavía no se enfrentaban a tipos de interés de noviembre o diciembre, porque son operaciones que llevan un tiempo estimado de entre 60 y 90 días, entre la firma de arras y la concesión de la hipoteca, por lo que es probable que las compraventas que se firmasen el pasado enero, mantuviesen un tipo de interés similar al del mes de noviembre -cuando el euríbor aún no había llegado al 3%- y que aún no tuviesen un efecto ralentizador, ya que son operaciones que ya se habían pactado previamente", según ha recordado Matos. "A partir de los próximos meses, es probable que el número de compraventas se ralentice debido al encarecimiento de la financiación y su endurecimiento en las condiciones crediticias", advierte la propia Matos, añadiendo que desde Fotocasa estiman que las compraventas se moderarán un 15% en 2023.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, comenta que otros indicadores como la estadística del Consejo General del Notariado "ya adelantan que las próximas publicaciones del INE mostrarán caídas significativas en el número de operaciones". "Con toda probabilidad, será la desaceleración la que irá imponiéndose a expensas de la evolución de la inflación y la respuesta del BCE en forma de subida de tipos, el impacto que tenga en el mercado la guerra en Ucrania o los efectos de la puesta en marcha de la nueva Ley de Vivienda", explica también el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

Vivienda nueva

Junto a su creencia de que el mercado se va a enfriar, los portales han destacado también el "auge sin precedentes" que ha experimentado la compraventa de vivienda nueva en enero, con un incremento del 8% interanual hasta acaparar el 19,3% del total de las transacciones del mercado. El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, pone en valor este cambio de tendencia de la vivienda nueva "tras varios meses mostrando su debilidad", mientras que la directiva de Fotocasa, María Matos, ha avisado de que la inflación podría provocar un incremento de los costes de producción y logística que conlleve la ralentización y paralización de algunas promociones, lo que podría provocar un importante problema de precios dado que sigue habiendo una fuerte demanda solvente para estos productos.