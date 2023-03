Lagarde anuncia otra subida de los tipos de interés de medio punto en marzo

Los tipos de interés volverán a subir un 0,5% este mes. Así lo ha confirmado la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, por lo que el euríbor volverá a tomar impulso y encarecerá de nuevo las hipotecas variables. "Va a haber otra subida de la próxima reunión de marzo. Es una medida necesaria porque el BCE ha de mantener la estabilidad de los precios y tenemos que usar las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Es muy probable que así sea y no tengo ningún motivo para pensar que no será así", según confirmó en una entrevista en Espejo Público de Antena 3, en la que respondió que "la inflación es demasiado alta y hay que ponerle freno", con el objetivo de que esta baje hasta el 2%. "Esa es nuestra misión y es lo que los europeos esperan de nosotros. Es necesario porque la misión del BCE es mantener la estabilidad de los precios y los tipos de interés a corto plazo, y la subida de tipos es la herramienta más eficiente".

Aunque ha reconocido que esta decisión "hará que los costes financieros para los bancos sean más altos y, por tanto, cobren más intereses a los que pidan préstamos y tendrá un efecto amortiguador de la demanda", tiene claro que "esta es la herramienta que nosotros tenemos para actuar y es la que puede hacer que los precios y la inflación bajen. También será muy útil que los cuellos de botella en los suministros se retiren para que pueda haber un buen ajuste". Además, advirtió de que los tipos "no volverán a los tipos negativos que estaban estos años. Como resultado de la actual situación económica, los tipos deben subir para que la inflación baje a ese 2% que queremos para 2025".

Remuneración de los depósitos

Preguntada sobre por qué las hipotecas suben mientras que los depósitos no se remuneran, Lagarde ha recomendado a los clientes que acudan a sus sucursales y negocien con las entidades para que sus ahorros sean retribuidos. “Tiene que haber este diálogo con los banqueros y si no nos convence lo que ofrecen nos cambiamos de banco”, aunque ha remarcado que esta es solo una recomendación personal porque "no pretendo intervenir en el negocio de los bancos".

Bajada del IVA

Respecto a la posibilidad de que se tope el precio de los alimentos y se siga bajando el IVA, Lagarde ha criticado este tipo de medidas y ha asegurado que "la bajada del IVA en los alimentos no es la herramienta ideal", y recordó que cuando era ministra de Finanzas en Francia "reducir el IVA era una de las herramientas más fáciles para reducir los precios, es la más conveniente con efecto rápido, pero tiene dos problemas, uno es que beneficia a todo el mundo, ya sean ricos o pobres, sin importar la casa o el coche que tienes, y no es lo que necesita Europa ahora mismo. Debería ir con objetivos fijos, para aquellos que pagan impuestos, a los más vulnerables. El segundo problema es que en algunos momentos tienen que volver a subir a los tipos anteriores porque necesitamos esos ingresos y cuando se suban de nuevo eso tiene un efecto de vuelta sobre la inflación y provoca una nueva subida de los precios, Por eso creo que no es la herramienta ideal".

Salarios

En concreto, sobre el efecto que está causando la inflación en hogares y empresas españolas -con dos subidas consecutivas hasta alcanzar el 6,1% en febrero-, Lagarde ha señalado que su mayor preocupación está en el efecto que puede causar sobre el sector servicios "porque es el que predomina en nuestras economías y principalmente en la española". También su incidencia sobre las pensiones o los salarios, sobre los que incidió en que "hay una buena razón para sentarse a negociar. Es una necesidad la mejora de los salarios", pero ha pedido "no entrar en el círculo vicioso de que los precios suben y los sueldos suben", en la misma proporción porque eso "sería contraproducente. Hay que adaptarse para mejorar los salarios", pero sin efectos de segunda ronda.

Hipotecas

Más cauta se mostró sobre la propuesta de Podemos de topar las hipotecas. La presidenta del BCE apuntó que "las hipotecas es algo que no compete decidir el BCE", sino que es una cuestión que han de decidir los bancos y los gobiernos de cada país. "No es de nuestra competencia, son medidas que toma cada Gobierno de forma individual".

Recuperación

Lagarde cree que la zona euro no entrará en recesión en 2023, según las perspectivas realizadas por los técnicos del supervisor bancario, aunque no descarta "algún retroceso en algunas economías" durante un corto periodo de dos meses, que equivaldría solo a entrar en una recesión técnica. En este sentido recordó que España es una de las pocas e3conomías europeas que aún no ha recuperado los niveles de crecimiento prepandemia. "Queda mucho por hacer. España no ha hecho todo lo necesario para recuperarse, aunque no hay previsión de que entre en recesión, al contrario".

Ferrovial

La máxima mandataria bancaria europea no ha querido polemizar sobre la salida de Ferrovial de España "porque desconozco todos los detalles" y se ha limitado a explicar que su decisión es consecuencia de la fragmentación de los mercados de capitales en Europa. "No puedo comentar este caso específico porque no lo conozco, pero esta historia me convence, incluso más, de que tenemos que luchar por una unión del mercado de capital". Lagarde, que ha incidido en que las empresas del sector privado se rigen por las reglas del mundo corporativo, en el que las grandes compañías quieren expandirse y tener acceso a la financiación en los mercados. "Ahora hay que hacer muchas cosas antes de salir a bolsa en otros países", y señaló los problemas que suponen los diferentes idiomas, la regulación o los impuestos de cada país europeo. "Se están haciendo progresos hacia la unión de los mercados de capitales, pero no tan rápido como sería deseable".