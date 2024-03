Yolanda Díaz dice ahora que los fijos discontinuos inactivos son una décima parte de los que reconocía en diciembre

Con estupefacción, incredulidad y hasta sorna. Así ha recibido la oposición la cifra de fijos discontinuos inactivos que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hoy sí se ha atrevido a cuantificar: "Hemos pedido al INE que nos dé, con sus microdatos a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA), los datos de fijos discontinuos inactivos, y se los voy a dar, anoten ustedes. Son exactamente 55.300 personas en periodo de inactividad de 18 millones de personas asalariadas", ha indicado ante el rumor escéptico de los senadores presentes en su interpelación en la sesión de control de la Cámara Alta.

Díaz ha respondido así a la senadora del Partido Popular (PP), María del Rocío Divar Conde, quién ha solicitado una vez más a la ministra el número concreto de trabajadores fijos discontinuos en inactividad -que no computan en la lista de parados pero que cobran la prestación de desempleo-, después de que haya transcurrido más de un año desde que Trabajo prometiera hacer público este dato, y que ha sido requerido en numerosas ocasiones por entidades como el Banco de España, los "think tank" Fedea, Funcas o BBVA Research, los sindicatos y los partidos de la oposición.

Según la vicepresidenta, el total de trabajadores fijos discontinuos conforme a la EPA es de 651.000 personas, lo que supone el 3,1% de "un océano" de asalariados que supera los 18 millones de personas. "Son 278.000 más que antes de la reforma laboral", ha afirmado Díaz, que ha recordado que los fijos discontinuos se miden de la misma manera desde hace 39 años. Por eso, ha considerado muy grave que el PP le acuse de maquillar los datos de paro, "imputándome un delito", y le ha afeado que desacredite las estadísticas oficiales con el "concepto inventado de paro efectivo, que sólo existe en la cabeza de los dirigentes del PP, inspirado por los señores de Fedea, que están pagados por la banca española", ha disparado con un evidente enfado.

Divar restó "total" credibilidad a la cifra de 55.300 fijos discontinuos inactivos, dado que, según dijo, el propio Ministerio de Trabajo informó el pasado mes de diciembre en una pregunta parlamentaria que el dato en ese momento situaba a los fijos discontinuos inactivos por encima de la 400.000 personas. "No es posible tanta diferencia", ha abundado. Asimismo, ha conminado a la ministra a que si evita dar dato correcto "no le va a favorecer políticamente" y le ha pedido reflexionar ante el hecho de que expertos en economía hayan tenido que crear un nuevo epígrafe para contabilizar las cifras de desempleo, con el término "paro efectivo o paro real" a continuación del dato que facilita Trabajo.

El propio secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, aseguró en una comparecencia en el Senado hace un año que en 2022 hubo de media 325.128 fijos discontinuos inactivos que no computaron como parados registrados, de acuerdo con los datos del SEPE, una cifra que -según dijo- sólo había subido en 5.000 personas en el primer año de vigencia de la reforma laboral. Otra de las cifras que no cuadraría. hace apenas unos días, el propio Pérez Rey volvió a reiterar que no había posibilidad de dar el dato. "Nunca se ha dado porque no lo tenemos depurado estadísticamente pero estamos trabajando para hacerlo" y "con rigor", defendió. A continuación justificó la imposibilidad porque la recopilación deben hacerlas los Servicios Públicos de Empleo de las 17 comunidades autónomas "y no nos los han comunicado".

Pues parece que Díaz ha desmentido a su propio secretario de Estado porque los datos ya han sido recopilados o, simplemente, el dato no es fiable, porque la propia Díaz ha reconocido que el dato se ha limitado a la EPA, "la única encuesta fiable" para ella, "igual que lo es Eurostat". Pero parece que no ha convencido a casi nadie.