El submarino: Pepa, Ávila y sus tomates

Opinión

Pepa Muñoz, «factotum» de El Qüenco de Pepa –donde se da cita el «todo Madrid»– ha demostrado sus vinculaciones con Ávila a raíz de los incendios en la provincia dando de comer a las brigadas que se dejaron la piel luchando contra el fuego y ayudando en todo lo posible. Lo que no todo el mundo sabe es que su unión con esta región castellana debe mucho a su pareja, abulense. Y que, de no ser por ello, muchos no degustarían los célebres tomates de su carta, fruto de unas semillas guardadas durante años por un labrador de Martín Muñoz de las Posadas.