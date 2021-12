Trabalenguas Gabilondo

Opinión

Lo de Ángel Gabilondo, flamante Defensor del Pueblo, en una reciente entrevista, sería risible si no estuviera por medio una ofensiva separatista catalana contra un niño de cinco años. «De lo que hemos conocido hasta ahora yo digo que no hemos conocido lo que tenemos que conocer para poder tomar una resolución», aseguró, vendiendo humo sobre un caso que a él, como antiguo profesor en un colegio, debería hacerle particularmente sensible. O tal vez es que nunca hubo tal sensibilidad.