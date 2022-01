El submarino: Carbón para Errejón

El líder de Más País y su franquicia madrileña, Iñigo Errejón, no anda muy afortunado últimamente. Y no sólo por el hecho de que las costuras de su aventura política se le han visto en Castilla y León, donde, pese a las excusas, sólo hay una causa para no presentarse: la inexistencia de su formación. Lo de Errejón es cosa para urbanitas madrileños, restos de la antigua IU y de otros naufragios varios. Si a esto se suma que los archivos son crueles, acabóse. Que se lo digan después de que criticara días atrás la energía nuclear y le airearan su apoyo, años atrás, al «carbón autóctono».