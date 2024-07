Las caras de la noticia: 23 de julio de 2024

El presidente de la multinacional de fragancias y moda Puig, Marc Puig, durante el tradicional toque de campana en la Bolsa de Barcelona con el que la compañía se ha estrenado en bolsa con una subida del 4,07 %, lo que ha situado el precio de la acción en 25,54 euros y su capitalización bursátil en 4.538 millones de euros, protagonizando la mayor salida a bolsa del año en Europa. Quique García Agencia EFE

MARC PUIG ▲

Buen estreno alcista en el Ibex 35. La empresa que dirige Marc Puig, dedicada a la perfumería y la cosmética, Puig Brands, se anotaba una jornada al alza en la sesión de ayer en la Bolsa, coincidiendo con su estreno en el Ibex 35, principal indicador del mercado español, en el que sustituye a la empresa hotelera Meliá.

Amaia Montero en una imagen de archivo. Gtres

AMAIA MONTERO ▲

Feliz noche de regreso a los escenarios junto a Karol G. La cantante Amaia Montero reapareció ayer en el escenario tras dos años de retiro por enfermedad. Pletórica y feliz, interpretó una de sus famosas canciones junto a Karol G en el segundo concierto en el Santiago Bernabéu de la intérprete colombiana.

Belarra acusa a Tellado de "legitimar la violencia política" contra Iglesias y Montero con sus "inaceptables" palabras Europa Press

IONE BELARRA ▼

Soluciones soviéticas para resolver el problema de la vivienda. La secretaria general de Podemos aboga ahora por prohibir la compra de inmuebles que no sean para residir, porque «hacer turismo no es un derecho fundamental», olvidando, que la libertad es un derecho que no admite restricciones ideológicas.