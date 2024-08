El submarino: Azuzando contradicciones

Las aguas bajan revueltas por Sumar, y por si no lo estuvieran bastantes, a los excompañeros de Podemos les falta tiempo para poner de manifiesto, en público y en privado, cómo la coalición hace agua con el acuerdo PSOE-ERC. Y es que, ahora, la postura marcada por su portavoz de Economía y Hacienda, Carlos Martín, es crítica, mimando el cabreo de los socios «regionalistas», mientras que los Comúnes andan encantados con el pacto. Del que, por cierto, no descartan –si no salta todo por los aires– sacar tajada.