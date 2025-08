El submarino: «Fontanería» nada fina

De Leire Díez, la 007 con permiso para hurgar en ciertas cañerías por cuenta del (ahora ya ex) secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se sabía que no era muy fina en sus trabajos al servicio del chambelán de Ferraz. Pero es que cada vez que se conocen más detalles de sus trabajos hay quienes se echan las manos a la cabeza, empezando por expertos en ciberseguridad, que no dan crédito a que una persona encargada de asuntos «sensibles» guardara toda la documentación de sus pasos en una «nube» gratuita conocida por ser uno de los blancos favoritos de los ciberdelincuentes.