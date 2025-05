El submarino: Tizona mellada

No corre un buen momento para los asesores de cabecera de Vox. Y es que, a pesar de que la consultora Tizona Comunicación sabe que tiene crédito de sobra en la formación de Santiago Abascal, no faltan quienes creen que la reciente multa del Tribunal de Cuentas y la condena ante el periodista Federico Jiménez Losantos se podían haber gestionado de otra manera. Claro que a ver quién se pronuncia públicamente a favor de dicha tesis en la formación, donde los «comisarios» de Tizona vigilan cualquier brote de discrepancia, por mínima que sea. No es paranoia, ya que algunos exmiembros del partido todavía recuerdan cómo había que mantener la discreción sobre ciertas cuestiones ante empleados de dicha consultora.