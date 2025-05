El submarino: Todo vale para sobrevivir

En el Partido Socialista ya no saben a qué clavo ardiendo agarrarse. Y como de la necesidad se hace virtud, a nadie le sorprende ya que las huestes sanchistas madrileñas anden escarbando en toda encuesta que aparece, aunque sea manifiestamente favorable a sus contrincantes. En algún lugar hasta han conseguido que se hable de «buenas noticias» aunque sus rivales crezcan. Y todo porque, supuestamente, desbancarían a Más Madrid y recuperarían el cetro oficial de oposición en Madrid. El que no se consuela es porque no quiere.