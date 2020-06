Jóvenes de hoy día: Pagan a medias la cena, llevan tatuajes, y están muy centrados en el orgasmo de su pareja.

Como cuenta el dicho, “cada pareja es un mundo”. Y cada integrante de la misma, ¡también lo es! Por eso, JOYclub, ha querido saber cómo es la pareja ideal a través de sus propios miembros y los gustos de toda su comunidad.

Tatuados: ¿los más pasionales?

Según JOYclub, el 44% de las mujeres y hombres encuestados tienen tatuajes. De ellos, al 64% les gusta experimentar en el sexo, mientras que el 45% destaca por ser muy pasional. Además, los tatuados tienen un plus a la hora de ligar: más de la mitad de los encuestados encuentra una cualidad atractiva la tinta en la piel.

El orgasmo de ellas cuenta mucho más para ellos

En el caso de los hombres, un 89% cree que el sexo no es tan especial si su pareja no llega al clímax. Generar la química suficiente para que el sexo no sólo sea cosa de su disfrute personal, sino u trabajo en equipo donde todos los participantes disfruten es el sentimiento que destacan para darle tanto peso al orgasmo. Aquí hay diferencias importantes entre hombres y mujeres y el dato choca con la opinión femenina, donde encontramos que el 70%valoran más la intimidad de ese momento, afirmando que pueden disfrutar del sexo y de la conexión con su pareja, aunque no lleguen al orgasmo. La conclusión de que ellos están más preocupados por el orgasmo que ellas, pero la complicidad y el entendimiento son palabras compartidas en el lenguaje de ambos.

En cuanto a la forma de llegar al orgasmo, la mayor parte de ellas llegan a través de la estimulación del clítoris (70%) frente a un 30% que lo hace a través de penetración.

En el caso de los hombres es diferente, las felaciones (55%) y la masturbación manual (43%) son las prácticas sexuales más clásicas para que puedan llegar al clímax.

¿Tacaños o igualitarios?

Ir a comer a cenar, tomar alguna copa, salir de tapas… para esto los españoles son muy justos y ya la tendencia de que “el hombre” debe pagar ha quedado en el pasado. Además, la tendencia se muestra igualitaria Por eso, 9 de cada 10 españoles (tanto hombres como mujeres) comparten la factura de la comida. Sólo un 10% permite que sea otro el que invite.

