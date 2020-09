Castells sobre su “desaparición”: “Es una leyenda urbana, hablar no es trabajar”

El ministro de Universidades, Manuel Castells, asegura que vive al margen de las críticas que en las últimas semanas le acusaban de “estar desaparecido” y después de que también se barajara su nombre como un posible ministro de Podemos que caería en una hipotética crisis de Gobierno. “Es una leyenda urbana, es una campaña interesada, yo me dedico a trabajar”, ha dicho.

Castells ha aludido en una rueda de prensa, celebrada después de reunirse con los rectores, a su operación de columna vertebral que le ha mantenido convaleciente la semana pasada pero, más allá de esta circunstancia, ha aludido a la docena de entrevistas que ha realizado en los medios , su comparecencia y encuentros múltiples con la comunidad universitaria para justificar su labor el frente del Ministerio. “No lo entiendo, si quieren que aparezca, apareceré más (...) El rumor mediático me trae sin cuidado, no soy político profesional; hablar no es trabajar, y yo quiero que se vean los resultados pero haré más ruedas de prensa para informar de lo que se hace”.