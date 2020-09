Celaá crea una nueva EVAU adaptada y permite la contratación urgente de profesores sin máster

La ministra de Educación, isabel Celaá, ha anunciado que se aprobará de manera inmediata una orden que supondrá una adaptación de la EVAU/EBAU siguiendo el modelo similar al que se aplicó el curso pasado, que daba más opciones de respuesta. “Los estudiantes necesitan el mayor grado de certeza para programar sus actividades”, ha dicho tras la sectorial mantenida entre los ministerios de Sanidad y Educación con las comunidades autónomas.

Asimismo, se ha acordado con las autonomías rebajar los requisitos para poder contratar profesores dada la gran demanda de interinos que está habiendo. Así, no será necesario tener el máster de docencia, ahora obligatorio, para poder contratar si se acaba la lista de interinos, como está ocurriendo en algunas especialidades. Esta fórmula “coyunturalmente servirán para reforzar las plantillas de los centros”, ha dicho Celaá.

Respecto al absentismo, la ministra de Educación ha asegurado que no es un hecho relevante (menor al 1%), aunque tres comunidades autónomas han observado que algunos grupos minoritarios culturales persisten en la no asistencia. Celaá ha asegurado que la pandemia no exonera de la obligación de asistir a las clases en la enseñanza obligatoria y los centros tendrán que identificar las causas de no asistencia.

Celaá también ha añadido que 2.852 grupos escolares están en cuarentena actualmente, el 0,73%.